Esra Dermancıoğlu: Ben böyle bir istekte bulunmadım

"HERKESİN KENDİ KARARI"

Gazetecilere teşekkür eden oyuncu, Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında da yaşanan "nafaka" konusu hakkındaki sorularına, "Arkadaşlar ben boşanalı 12 sene oldu. Ben böyle bir istekte bulunmadım. Herkesin kendi kararı" şeklinde yanıt verdi.

Esra Dermancıoğlu, daha sonra İngilizce, "I don't speak Turkish" (Türkçe konuşmuyorum) diyerek, espri yaptı. Ardından ünlü isim, başka bir mekana giriş yaptı.