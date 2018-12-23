Mağazaları dolaşan güzel sunucu Esra Erol, hem kendisi hem de oğulları için alışveriş yaptı. Erol, yeni yılı her zaman olduğu gibi İstanbul'da ailesi ile birlikte karşılayacağını söyledi.

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