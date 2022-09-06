Esra Kazancıbaşı Öztekin: Hayallerimiz vardı, şimdi hiçbiri kalmadı

"Hayallerimiz vardı, şimdi hiçbiri kalmadı" 0:00 / 0:00

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Eşinin yokluğuna alışamayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, evliliklerinin 17'nci yılını kutladı. Kazancıbaşı, Instagram hesabından duygusal bir mesaj kaleme aldı.

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Her evlilik yıl dönümüz yaklaştığında 'Nerede kutlayalım?' diye planlar yapmak, bazen birbirimize sürprizler hazırlamak vardı... Sevgi dolu, içi gülen gözlerinde kaybolmak vardı... Her gece bana sarıldığında kollarında öylesine sımsıcak, huzurlu uyumak vardı.

"HAYALLERİMİZ VARDI, ŞİMDİ HİÇBİRİ KALMADI"

Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda 'Hahhh, işte piyanist şantör yine iş başında!' diye takılmaların vardı. Her yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı...

Şimdi hiçbiri kalmadı. Ben değil, bizken, seninleyken yaşadığım tüm güzellikleri sanki bir deprem yıkıp, geçti. Fotoğraflarda iç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey... Sadece büyük, çok büyük bir aşk ve çaresiz, boynu bükük bir özlem kaldı geriye...

Bugün evlilik yıl dönümümüz. Belki göz göze, el ele bir kutlama yapamayacağız ama ruhlar ve aşklar ölmediği için eminim ki ikimiz yine birbirimizi hissedeceğiz... Bugün yine sevgimi, aşkımı fısıldayacağım gökyüzüne, martılara, bulutlara... Seni çok seviyorum aşkım...

RASİM ÖZTEKİN HAKKINDA

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul’u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu’nun pek çok oyununda rol aldı.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla "Müzikomedi" ve "Mega Show" şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, pek çok sinema ve dizide de rol alan Rasim Öztekin, köşe yazarlığı da yaptı.

Öztekin, 2005 yılında senaryosu Ferhan Şensoy'a ait olan 'Çok Tuhaf Soruşturma' adlı tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmış hali olan 'Pardon' filminde, usta sanatçı ile birlikte rol aldı.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmde Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu ve Ayda Aksel ile birlikte boy gösterdi.

KAVUĞU ŞEVKET ÇORUH'A VERDİ

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Öztekin sonrasında da kavuğu Şevket Çoruh'a vermişti.

KARİYERİ

Film Sayısı: 25

TV Dizisi Sayısı: 25

Tiyatro Oyunu Sayısı: 25

Müzikal Sayısı: 3

ÖDÜLLERİ

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2011, Yılın Nasrettin Hocası