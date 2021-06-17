'Siber estetik' operasyon! 0:00 / 0:00

Türkiye’de özel bir estetik cerrahi kliniğine yönelik yapılan siber saldırı ile sözkonusu muayenehaneye gelen bazı hastaların operasyon öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarının ele geçirildiği belirlendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK),Ankara’da 10 Haziran’da gerçekleşen olayla ilgili olarak, sözkonusu kliniğin sahibi olan estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi profesörü tarafından yapılan veri ihlali bildirimini yayınladı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre KVKK’nın internet sitesinde yayınlanan ve yaşanan olayda veri sorumlusu olan estetik profesörü tarafından Kurum’a gönderilen veri ihlali bildiriminde şu bilgiler yer aldı:

'BULUT'TAN ÇALDILAR!

- İhlal 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti.

- Siber saldırı sonucu, muayenehane hastalarına ait tıbbi amaçla yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan ve doktor tarafından erişilebilen bulut ortamında yer alan fotoğraflar çalındı.

- Olay, ihlali gerçekleştiren kişi tarafından çeşitli iletişim yolları ile tehdit mesajları alınmaya başlanması ile tespit edildi.

- İhlalden hastalar etkilendi.

600 HASTA ETKİLENDİ

- İhlalden etkilenen kişisel veri kategorileri, kimlik (hastanın ismi),görsel ve işitsel kayıtlardan (kaydedilen sağlık hizmetine ait öncesi sonrası fotoğraflar) oluştu.

- İhlalden etkilenen kişi sayısının 600 olduğu belirtildi.

- KVKK, yaşanan olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini duyurdu.