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Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını 2 lira artırdı

Et ve Süt Kurumu, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitti.

Et ve Süt Kurumu büyükbaş karkas etin alım fiyatını 2 lira artırdı
AA

Et ve Süt Kurumu (ESK),büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gitti.

Bu kapsamda, söz konusu fiyat yarından itibaren geçerli olmak üzere ithal hayvanda 31 liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıkarıldı.

Konuya ilişkin ESK'nin internet sitesindeki açıklamada, kurumun büyükbaş hayvan alım fiyatlarının güncellendiği belirtilerek, "Karkas et alım fiyatlarımızda artış yapılmıştır. Kesim yaptırmak isteyen besicilerimizin en yakın ESK kombinasıyla irtibata geçmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

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