ETİ Burçak ve WWF Türkiye, tarım topraklarının iyileştirilmesi için harekete geçti

2008 yılından bu yana Türkiye'de tarımsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla iş birliği yapan, bu alanda birçok önemli projeyi hayata geçiren ETİ Burçak ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), ortak çalışmalarına yenisini ekledi.

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 88’inin sağlıksız olduğu tespitinden hareketle tarım topraklarının iyileştirilmesi amacıyla 2020 yılında 'Sağlıklı Toprak Hareketi' projesini başlatan ETİ Burçak & WWF-Türkiye, projeyi yeni dönemde 'Toprak Gönüllüleri' açılımıyla devam ettirecek. İlk aşamada İç Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine giderek çiftçileri tarlalarında ziyaret edecek olan 'ETİ Burçak & WWF-Türkiye Toprak Gönüllüleri' çiftçilere toprak koruma yöntemlerini uygulamalı olarak anlatacak.

REKLAM "DOĞRUDAN EKİM YÖNTEMİYLE YAKITTA YÜZDE 85, İŞÇİLİKTE YÜZDE 70 TASARRUF" ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, Sağlıklı Toprak Hareketi projesi kapsamında ETİ Burçak & WWF-Türkiye olarak Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları başlattıklarını, bu yöntemi denemek isteyen çiftçilerin ortak kullanımına sunulmak üzere Çifteler Ziraat Odası’na doğrudan ekim makinesi hibe ettiklerini belirtti. Öz, bu uygulamayı denemek isteyen çiftçilerin sayısının artmasıyla toprak işlemesiz tarım uygulama alanının yaklaşık 40 kat büyüyerek 2050 dekarlık alana yaygınlaştırıldığını ifade etti. Açıklamaya göre proje kapsamında 4 yıldır pilot tarlalarda hayata geçirilen koruyucu tarım uygulamalarıyla çiftçiler yakıttan yüzde 85 ve işçilikten de yüzde 70 tasarruf sağladı.

ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL 'TOPRAK KAMPI' Ziraat fakültelerinden konuyla en ilgili öğrencilerin katılımıyla Eylül ayında Çanakkale Çamtepe’de bir 'Toprak Kampı' gerçekleştirecek olan ETİ Burçak & WWF Türkiye, bu kampla geçtiğimiz akademik yıl boyunca teorik bilgi edinmiş ve pratikte uygulamaları deneyimlemiş öğrencilerin konuyu derinlemesine öğrenmelerini ve doğa koruma bakış açısıyla onarıcı tarımı anlamalarını hedeflediklerini belirtti. REKLAM Açıkamaya göre eğitimleri tamamlayan gençler, 'ETİ Burçak & WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri' olarak öğrendiklerini, yağış simülatörü gezici aracı ile çiftçilerin tarlalarına giderek onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere uygulamalı olarak anlatacak.

İş birliklerinin yeni safhası olarak açıkladıkları ETİ Burçak & WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri hareketiyle beraber, bu yıl gerçekleştireceklerini de kamuoyuyla paylaşan ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz ve WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, önümüzdeki dönemde atacakları adımları ETİ Burçak’ın yeni marka elçisi Kıvanç Kasabalı’nın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı. ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, WWF-Türkiye ile olan iş birlikleri kapsamında tarım yapılan toprakların verimden ödün vermeden korunması ve iyileştirilmesi yönünde katkı sağlamayı ve bu konuda toplum nezdinde farkındalık yaratmayı amaçladıklarına dikkat çekti.

"TOPRAK GÖNÜLLÜLERİ'MİZ ÇİFTÇİLERE YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRACAK" WWF Türkiye ile 15 yıldır birçok projeye imza attıklarını ve bu projelerde binlerce çiftçiyle omuz omuza çalışırken, tarım topraklarının verimliliğinin korunması konusunda farkındalık çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, konuyla ilgili "Eskişehir’in Çifteler ilçesinde gerçekleştirdiğimiz koruyucu tarım uygulamalarıyla toprağın sağlığını korurken aynı zamanda çiftçilerin yakıttan yüzde 85 ve işçilikten de yüzde 70 tasarruf sağlamasına katkı sağladık. Toprak Gönüllülerimizle onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere aktarabilmeyi hedefliyoruz. Bu paralelde de Eskişehir, Şanlıurfa, Aydın ve Tekirdağ illerinde onarıcı tarım yapan çiftçi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve 100 ziraat mühendisi öğrencinin çiftçimizle, deneyim paylaşımı gerçekleştirerek, uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim paylaşılmasının sağladık. Bu yıl yine ziraat fakültelerinden öğrencilerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz ve üç gün sürecek Toprak Kampı’nda 20 ziraat mühendisliği öğrencisi, onarıcı tarım konusunda uzmanlardan teorik ve uygulamalı eğitim alacak. Eğitimleri tamamlayan bu gençlerimiz, sürecin sonunda 'ETİ Burçak Toprak Gönüllüleri' olacak ve öğrendiklerini sahada çiftçilere uygulamalı bir şekilde gösterecek" dedi.

REKLAM Bu yıl özellikle en çok önem atfettikleri bir diğer etkinlikleri olan yağış simülasyonuna da dikkat çeken Öz, bu organizasyonu ekim ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı: “Onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerinin çiftçilere aktarılması için gezici aracımızla hazırlanacak yağış simülasyonunu, ETİ Burçak WWF-Türkiye Toprak Gönüllüleri ve WWF-Türkiye’nin uzman teknik personelleri ile birlikte Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas’taki çiftçilerimizle buluşturacağız. Bu illerimizi daha önce yayınladığımız 'Türkiye'de Tarım Arazilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Raporu’nu baz alarak buğday üretiminin en yoğun olduğu lokasyonlara göre belirledik.”

Ercan Öz’ün ardından söz alan WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Ömür Kula ise şunları söyledi: "Bugün doğal kaynaklar üzerindeki tehditlerin en başta gelenlerinden biri de gıdamızı üretme biçimimiz Tarım amaçlı arazi kullanımlarının suyumuz, ormanlarımız, havamız, denizlerimiz ve biyolojik çeşitlilik üzerinde tahrip edici etkileri var. Öte yandan tarımsal üretim süreçleri hem doğa koruma açısından önemli tehditler oluşturuyor hem de çözüm bulmanın anahtarını elinde tutuyor. Bu noktadan hareketle Türkiye’de buğday üretimi yapılan tarım alanlarında toprağın korunması için gerekli yöntemlerin belirlenmesi ve toprak kalitesini iyileştiren bu yöntemlerin bölgelere özgü derlenmesi, uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla 2020 Eylül ayından bu yana ‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ projesini ETİ Burçak işbirliği ile sürdürüyoruz. WWF-Türkiye ve ETİ Burçak olarak 15 yıldır eşine az rastlanır bir işbirliğini hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de amacımız; toprağı korumaya ve iyileştirmeye yönelik sürdürülebilir yaklaşımların uygulanması ile topraklarımızın yeniden canlanmasını sağlamak ve bu yöntemlerle karbonu toprak bünyesinde depolayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak. Pilot uygulamalarla çiftçilerin koruyucu ve onarıcı tarım uygulamalarını öğrenmeleri ve uygulamalarının teşvik ediyor; koruyucu tarımın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliklerinin geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz. Akademisyenler ve çiftçiler arasında bilgi alışverişini artırmak ve deneyimleri daha etkin bir şekilde paylaşmak için yağış similatörü gezici araç ile ağ oluşturacağız. Doğamıza, geleceğimize, toprağımıza sahip çıkmak Birlikte Mümkün."

ETİ Burçak’ın yeni marka elçisi olan Kıvanç Kasabalı ise açıklamasında "ETİ Burçak ve WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri” ve Sağlıklı Toprak Hareketi projesi, çiftçilerimizin verimliliklerini arttırarak tarım yapabilmelerine olanak sağlayacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarım topraklarımız maalesef giderek sağlığını yitiriyor. Bu konuda hızla harekete geçmeye ve önlem alınmasına ihtiyaç var. Bu önlemler alınmazsa yüzyıllar boyunca bizleri besleyen bu bereketli tarım toprakları maalesef işlevini yitirecek. Doğal kaynaklarımızı ve en önemlisi tarım topraklarımızı hoyratça kullanmaya dur dememiz gerekiyor. Yıllardır yapmış olduğum programlar, çiftçiler ve köylülerden öğrendiğim bir şey varsa o da toprağın her zaman kendisini ekeni, kendisine iyi davrananı aynı şekilde karşıladığıdır." dedi.