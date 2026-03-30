Etkili lodos Bursa'yı vurdu... Tekneler battı, istinat duvarı çöktü!

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre kiracısı Ç.O.'dan 40 bin lira kira isteyen Dursun G., anlaşamamaları üzerine eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı. Yaşananları anlatan Ç.O., "Evime anahtarı değiştirip girmiş. Şikayetçi oldum. Benden 40 bin lira kira istiyor ben de bunu veremeyeceğim için istemiyor beni. Bana 'Evimde dul kadın istemiyorum' dedi. Üst komşumu da bu şekilde çıkardı. Alt komşumun da eşi yok ona da aynısını yapmak istiyor. 3 kere kira yüzünden mahkemelik olduk, 3'ünü de ben kazandım. En son icra yoluyla mahkemeye verdi onu da ben kazandım" ifadelerini kullandı Daha Az Göster