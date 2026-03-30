        Etkili lodos Bursa'yı vurdu... Tekneler battı, istinat duvarı çöktü! | Son dakika haberleri

        Etkili lodos Bursa'yı vurdu... Tekneler battı, istinat duvarı çöktü!

        Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, Gemlik ve Kumla sahilinde çok sayıda teknenin batmasına ve kıyıda hasara yol açtı. Kentte sağanakla birlikte Çekirge Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarı çökerken, park halindeki 3 otomobil ağır hasar gördü. Olaylarda can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Lodos Bursa'yı vurdu!

        Bursa’daki etkili lodos ve yağış, Gemlik ve Kumla sahilinde teknelerin batmasına, Çekirge Mahallesi’nde ise istinat duvarının çökmesi sonucu araçların zarar görmesine yol açtı.

        LODOS BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

        İHA'daki habere göre; Bursa’nın Gemlik ilçesi ile Kumla sahilinde etkili olan şiddetli lodos, denizde ve kıyı kesimlerinde büyük hasara yol açtı.

        TEKNELER ZARAR GÖRDÜ

        Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgaların boyu yükselirken, sahilde bağlı bulunan çok sayıda küçük tekne su alarak battı ya da sürüklenerek zarar gördü.

        BAZILARI KULLANILMAZ HALE GELDİ

        Balıkçılar ve tekne sahipleri sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşarken, bazı teknelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

        İSKELELERDE HASAR MEYDANA GELDİ

        Şiddetli rüzgârın etkisiyle iskelelerde de hasar meydana geldi.

        HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

        LODOSUN ETKİSİNİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

        Bölgede lodosun etkisinin gün içinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

        Bursa'da sağanak yağışla birlikte Uludağ'ın eteklerindeki Çekirge Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

        3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

        3 lüks otomobil duvar altında kalarak ağır hasar gördü. Olayın sabaha karşı 5'te yaşanması muhtemel bir faciayı önledi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Gün ağarınca otoparka inen vatandaşlar, park halindeki araçların üzerine düşen taş parçalarını görünce kısa süreli şaşırma yaşadı. Sabah saatlerindeki olay sonrası olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

        İTFAİYE EKİPLER, TAŞLARI TEMİZLEDİ

        İtfaiye ekipleri, araçların daha fazla zarar görmemesi ve güvenli şekilde çıkarılabilmesi için otopark alanındaki taşları temizledi, ayrıca araçların çıkışını engelleyen koruma demirlerini keserek araçların bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı.

        TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

        Öte yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri de bölgede incelemelerde bulunarak istinat duvarının durumu hakkında teknik değerlendirme yaptı.

        MADDİ HASARLAR OLUŞTU

        Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bazı araçlarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

        İNCELEMELER SÜRÜYOR

        Yetkililer, bölgede muhtemel risklere karşı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

