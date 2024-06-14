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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 Almanya- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Futbol Haberleri

        EURO 2024 Almanya- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        EURO 2024 heyecanı için geri sayım sürüyor. Turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Almanya, İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'da oynanacak olan karşılaşma öncesi İskoç takımında McTominay, Robertson, Adams isimleri yer alırken Alman ekibinde ise Kroos, Musiala, İlkay, Havertz gibi yıldızlar dikkat çekiyor. Sporseverler mücadelenin tüm detaylarını araştırıyor. Peki, EURO 2024 ilk maçına sahne olan Almanya- İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:41
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        Dört yılda bir düzenlenen Avrupa'nın uluslararası en üst düzey futbol turnuvasında heyecan bugün başlıyor! 31 gün sürecek futbol şöleninde ilk düdük Almanya - İskoçya maçında çalıyor. Toplamda 51 müsabakayla futbola doyacağımız turnavayla ilgili konular futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Almanya- İskoçya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

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        ALMANYA- İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        EURO 2024'ün açılış maçı 14 Haziran Cuma (bugün) Münih'te oynanacak.

        Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu müsabakasında (TSİ) 22.00'de İskoçya'yı ağırlayacak.

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        ALMANYA- İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Münih Futbol Arena'da (Allianz Arena) yapılacak müsabakayı 66 bin futbolsever tribünde, milyonlarcası ise televizyon başında takip edecek.

        Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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        ALMANYA- İSKOÇYA MUHTEMEL 11

        Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kross, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

        İskoçya: Gunn, Porteous, Hendry, Tierney, Ralston, McTominay, McGregor, Robertson, Christie, Adams, McGinn

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        GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK

        Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.

        Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba gübü sona erecek.

        29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.

        EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

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