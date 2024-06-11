EURO 2024 B Grubu: İspanya'yı tanıyalım!

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en başarılı ekiplerinden olan İspanya, turnuvanın en zor gruplarından birinde yer alacak.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerinde 11 kez mücadele eden "Boğalar", turnuvanın en başarılı 2 takımından biri durumunda. 1964, 2008 ve 2012'de kupayı müzesine götüren İspanya, Almanya ile Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak dikkati çekiyor.

1984'te ikinci olan İspanya, 2020'de yarı final, 1996 ve 2000'de çeyrek final, 2006'da son 16 turu oynadı. İspanya, 1980, 1988 ve 2004'te grup aşamasını geçemedi.

2012 sonrası duraklama dönemine giren İspanya, 2022-2023 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ni alarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.

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ELEMELERDEN GRUP LİDERİ OLARAK GELDİ İspanya, EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu lider tamamladı. Elemelerde İskoçya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile A Grubu'nda yer alan İspanya, 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle 21 puan topladı. Yaptığı 8 maçta 25 gol atan İspanya, kalesinde sadece 5 gol gördü. "Boğalar"da elemelerde dörder gol atan Joselu ile Alvaro Morata, en golcü futbolcular oldu. Bu oyuncuları 3 golle Fernan Torres, ikişer golle Dani Olmo, Lamine Yamal ve Gavi takip etti. İspanya'da Mikel Merino, Nico Williams, Ohian Sancet, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal ile Robin Le Normand birer gol kaydetti. İspanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle: İspanya-Norveç: 3-0 İskoçya-İspanya: 2-0 Gürcistan-İspanya: 1-7 İspanya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 6-0 İspanya-İskoçya: 2-0 Norveç-İspanya: 0-1 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-İspanya: 1-3 İspanya-Gürcistan: 3-1 REKLAM