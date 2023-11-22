Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu EURO 2024 Elemeleri sona erdi! Hırvatistan ve Hollanda son maçta bileti kaptı - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri sona erdi! Hırvatistan ve Hollanda son maçta bileti kaptı

        Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda eleme grubu maçları tamamlandı. A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu'nda son dünya üçüncüsü Hırvatistan son maçta şampiyona biletini alırken, B Grubu'nda da Hollanda son maçlar sonunda grup ikincisi olarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 01:36 Güncelleme: 22.11.2023 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hırvatistan son maçta bileti kaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. ve son haftası, tamamlandı.

        Elemelerde son haftanın üçüncü gününde, B, D ve I gruplarında 7 karşılaşma sona erdi.

        EURO 2024 vizesini daha önce alan Türkiye, deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı ve D Grubu'nu 17 puanla lider tamamladı. Galler'in 7. dakikada Neco Williams ile öne geçtiği müsabakada, ay-yıldızlı ekibe beraberliği getiren golü, 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti. Bu sonuçla milliler, EURO 2024'ün kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Grup üçüncüsü Galler ise play-off'lara kaldı.

        Grubun diğer mücadelesinde Hırvatistan, ağırladığı Ermenistan'ı 43. dakikada Ante Budimir'in ağları sarsmasıyla 1-0 yendi ve 16 puanla ikinci olarak finallere adını yazdırdı.

        REKLAM

        B Grubu'nda Yunanistan, konuk ettiği son Dünya Kupası finalisti Fransa ile 2-2 berabere kaldı.

        Play-off maçlarına çıkacak Yunanistan'ın gollerini, 56. dakikada Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ve 61. dakikada Fotis Ioannidis kaydetti. Finallere kalmayı önceden garantileyen Fransa'nın golleri ise 42. dakikada Randal Kolo Muani ve 74. dakikada Youssouf Fofana'dan geldi.

        FİNALİSTLER VE PLAY-OFF'A KALANLAR

        Almanya (ev sahibi kontenjanı), Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, İngiltere, Fransa, Macaristan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, İskoçya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Türkiye ve Hırvatistan, turnuvaya doğrudan katılmaya hak kazandı.

        Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler, play-off etabına kalan takımlar oldu. Bu etabı geçen üç takım daha finallere adını yazdıracak.

        Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te; finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

        REKLAM

        EURO 2024 Finalleri ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

        Elemelerin son gününde alınan sonuçlar şöyle:

        B Grubu:

        Yunanistan-Fransa: 2-2

        Cebelitarık-Hollanda: 0-6

        D Grubu:

        Hırvatistan-Ermenistan: 1-0

        Galler-Türkiye: 1-1

        I Grubu:

        Romanya-İsviçre: 1-0

        Andorra-İsrail: 0-2

        Kosova-Belarus: 0-1

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı
        İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Küçükçekmece'de iki kişi üçüncü kattan düştü: 1 ölü
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı
        Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı
        ABD, İsrail'in operasyonlarını desteklemeyecek
        ABD, İsrail'in operasyonlarını desteklemeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!