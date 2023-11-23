Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol EURO 2024'te play-off eşleşmeleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te play-off eşleşmeleri belli oldu!

        EURO 2024'e katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off turunda kuralar çekildi. İşte eşleşmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2024'te play-off eşleşmeleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        EURO 2024 play-off kuraları çekildi.

        Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha play-off maçları sonrası Almanya vizesi alacak. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off'ta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak.

        A Yolu

        Polonya - Estonya

        Galler - Finlandiya

        B Yolu

        Bosna Hersek - Ukrayna

        İsrail - İzlanda

        C Yolu

        Gürcistan - Lüksemburg

        Yunanistan - Kazakistan

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Enkazdan kurtarıldı! Sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var