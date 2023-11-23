EURO 2024'te play-off eşleşmeleri belli oldu!
EURO 2024'e katılacak son 3 takımın belli olacağı play-off turunda kuralar çekildi. İşte eşleşmeler...
EURO 2024 play-off kuraları çekildi.
Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha play-off maçları sonrası Almanya vizesi alacak. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off'ta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak.
A Yolu
Polonya - Estonya
Galler - Finlandiya
B Yolu
Bosna Hersek - Ukrayna
İsrail - İzlanda
C Yolu
Gürcistan - Lüksemburg
Yunanistan - Kazakistan