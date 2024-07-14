EURO 2024 şampiyonu hangi takım oldu? Şampiyonluk para ödülü ne kadar?
EURO 2024'ün şampiyonu belli oluyor... Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde bu akşam İspanya ve İngiltere karşı karşıya gelecek. İspanya, dördüncü şampiyonluğunu kazanmak için sahada olacak, İngiltere ise ilk zaferi için mücadele edecek. Bu kapsamda futbolseverler tarafından, "İspanya - İngiltere final maçı ile şampiyon kim olacak? EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte EURO 2024 şampiyonu hakkında merak edilenler...
Avrupa Futbol Şampiyonası finali için geri sayım sürüyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Peki, EURO 2024 şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte takımların kazandığı ücretler ile EURO 2024 şampiyonu olan takım...
İSPANYA İLE İNGİLTERE KARŞI KARŞIYA!
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
EURO 2024 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden 24 takım 9.25 € katılım ücreti alacak. Takımlar her galibiyet durumunda 1 milyon € alırken beraberlikte ise 500.000 € kazanacak.
Son 16 turuna kalan 16 takım 1.5 milyon € ödülün sahibi olurken çeyrek finale yükselen takım 2.5 milyon € alacak.
Yarı finale yükselen Hollanda, İngiltere, İspanya, Fransa gibi takımlara yarı finale çıkma hakkı olarak 4 milyon € ödenecek.
2024 yılında Avrupa Şampiyonu olan takıma ek olarak 8 milyon € ödenirken ikinci takım ise 5 milyon euro ödeme alacak.
TAKIMLARIN FİNAL YOLCULUĞU
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi.
İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.
İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.
İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
İSPANYA 4, İNGİLTERE İLK PEŞİNDE
Turnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.
İKİ TAKIMIN 28. RANDEVUSU
İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez karşılaşacak.
Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti.
İki takım, son olarak Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 3-2 kazandı.