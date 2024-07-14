Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 şampiyonu kim, hangi takım oldu? İspanya - İngiltere final maçı ile şampiyon kim olacak? EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar?

        EURO 2024 şampiyonu hangi takım oldu? Şampiyonluk para ödülü ne kadar?

        EURO 2024'ün şampiyonu belli oluyor... Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde bu akşam İspanya ve İngiltere karşı karşıya gelecek. İspanya, dördüncü şampiyonluğunu kazanmak için sahada olacak, İngiltere ise ilk zaferi için mücadele edecek. Bu kapsamda futbolseverler tarafından, "İspanya - İngiltere final maçı ile şampiyon kim olacak? EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte EURO 2024 şampiyonu hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 21:32 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa Futbol Şampiyonası finali için geri sayım sürüyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Peki, EURO 2024 şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte takımların kazandığı ücretler ile EURO 2024 şampiyonu olan takım...

        2

        İSPANYA İLE İNGİLTERE KARŞI KARŞIYA!

        Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

        3

        EURO 2024 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

        Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden 24 takım 9.25 € katılım ücreti alacak. Takımlar her galibiyet durumunda 1 milyon € alırken beraberlikte ise 500.000 € kazanacak.

        Son 16 turuna kalan 16 takım 1.5 milyon € ödülün sahibi olurken çeyrek finale yükselen takım 2.5 milyon € alacak.

        Yarı finale yükselen Hollanda, İngiltere, İspanya, Fransa gibi takımlara yarı finale çıkma hakkı olarak 4 milyon € ödenecek.

        2024 yılında Avrupa Şampiyonu olan takıma ek olarak 8 milyon € ödenirken ikinci takım ise 5 milyon euro ödeme alacak.

        4

        TAKIMLARIN FİNAL YOLCULUĞU

        Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

        İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.

        İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

        5

        Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

        İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.

        İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

        6

        İSPANYA 4, İNGİLTERE İLK PEŞİNDE

        Turnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.

        7

        İKİ TAKIMIN 28. RANDEVUSU

        İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez karşılaşacak.

        Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti.

        İki takım, son olarak Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 3-2 kazandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!