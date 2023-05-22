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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta düştü 

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,4 düştü

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta düştü 
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 2,4 düştü. İnşaat üretimi, 2022'nin mart ayına göre de yüzde 1,5 geriledi.

AB'de de inşaat üretimi, martta önceki aya kıyasla yüzde 1,9, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 4,1 ile Romanya'da, yüzde 3,2 ile Slovenya'da ve yüzde 1,6 ile Portekiz'de ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 10,9 ile Avusturya'da, yüzde 10,3 ile Slovakya'da ve yüzde 4,6 ile Almanya'da kaydedildi.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 28,3, Romanya'da yüzde 17,7 ve Hollanda'da yüzde 4,2 artarken, Slovakya'da yüzde 10,3, Macaristan'da yüzde 9,8 ve Çekya'da yüzde 6,1 düştü.

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