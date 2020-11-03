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Euro ve dolar ne kadar oldu? Euro ve dolar kurlarında yeni zirve! 1 Euro kaç TL?

ABD seçimleri öncesinde euro ve dolar yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonun yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle döviz kurlarının yükseldiği gözlendi. Peki Dolar kaç TL? Euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum...

Euro ve dolar ne kadar oldu? Euro ve dolar kurlarında yeni zirve! 1 Euro kaç TL?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

EURO VE DOLAR KAÇ TL?

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI8.45468.46988.44878.4825
1AVUSTRALYA DOLARI5.98736.02635.95986.0625
1DANİMARKA KRONU1.32481.33131.32391.3344
1EURO9.88029.89809.87339.9129
1İNGİLİZ STERLİNİ10.947311.004410.939611.0209
1İSVİÇRE FRANGI9.20459.26369.19079.2775
1İSVEÇ KRONU0.947930.957750.947270.95995
1KANADA DOLARI6.40616.43506.38246.4594
1KUVEYT DİNARI27.461827.821127.049828.2384
1NORVEÇ KRONU0.891170.897160.890550.89923
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ2.25432.25842.23742.2753
100JAPON YENİ8.05878.11208.02898.1429
1BULGAR LEVASI5.02315.0888
1RUMEN LEYİ2.01872.0451
1RUS RUBLESİ0.105400.10678
100İRAN RİYALİ0.020020.02028
1ÇİN YUANI1.25741.2738
1PAKİSTAN RUPİSİ0.052570.05326
1KATAR RİYALİ2.30902.3392
ÇAPRAZ KURLAR
BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.4088AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI6.3719DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0.9164İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI8.8810İSVEÇ KRONU
1ABD DOLARI104.66JAPON YENİ
1ABD DOLARI1.3180KANADA DOLARI
1ABD DOLARI9.4638NORVEÇ KRONU
1ABD DOLARI3.7504SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1EURO1.1686ABD DOLARI
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2970ABD DOLARI
1KUVEYT DİNARI3.2665ABD DOLARI
1ABD DOLARI1.6737BULGAR LEVASI
1ABD DOLARI4.1647RUMEN LEYİ
1ABD DOLARI79.76RUS RUBLESİ
1ABD DOLARI42000İRAN RİYALİ
1ABD DOLARI6.6864ÇİN YUANI
1ABD DOLARI159.91PAKİSTAN RUPİSİ
1ABD DOLARI3.6410KATAR RİYALİ
BİLGİ İÇİN
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.41177ABD DOLARI
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)11.9467TÜRK LİRASI

GÜNE 8.42 TL'DEN BAŞLADI

Dün gece düşük hacimli piyasada 8.4460 liraya kadar yükselen Dolar yeni güne 8.42, Euro ise 9.82 liradan başladı. Dolar sabah saatlerinde 8.45 liranın üzerine çıktı.

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ve beklentilere paralel gelmesine rağmen dolar 8.4550, Euro ise 9.8601 lirayı gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.13 olarak açıkladı. Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89 oldu.

Bu arada Merkez Bankası da TL swap faizini yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltti. Saat 10.20 itibarıyla dolar 8.44 liraya geriledi. Ancak bu seviyede kalıcı olmadı ve sonra 8.48'in üzerine çıktı. Euro 9.92 lirayı gördü. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı.

ÖĞLEDEN SONRA ARTIŞ HIZLANDI

Öğleden sonra ise TL'deki değer kaybı hızlandı. Dolar 8.54 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Euro ise 10 liraya tırmandı.

Piyasa kapanışının ardından ise dolar 8.44, Euro ise 9.89 liraya geriledi.

Bu arada Euro/dolar paritesi de yüzde 0.60 yükseldi.

DOLAR DÜNYADA DÜŞÜŞTE

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise yüzde 0.6 geriledi. Gelişmekte olan para birimleri ise dolar karşısında bugün sert yükseldi. Rus Rublesi son 24 saatte dolar karşısında yüzde 1.5 değerlenirken, Brezilya Reali'ndeki artış yüzde 1.3 oldu.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ YÜZDE 1.5 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.51 yükselişle 1.150 puandan tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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