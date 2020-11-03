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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

EURO VE DOLAR KAÇ TL?

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 8.4546 8.4698 8.4487 8.4825 1 AVUSTRALYA DOLARI 5.9873 6.0263 5.9598 6.0625 1 DANİMARKA KRONU 1.3248 1.3313 1.3239 1.3344 1 EURO 9.8802 9.8980 9.8733 9.9129 1 İNGİLİZ STERLİNİ 10.9473 11.0044 10.9396 11.0209 1 İSVİÇRE FRANGI 9.2045 9.2636 9.1907 9.2775 1 İSVEÇ KRONU 0.94793 0.95775 0.94727 0.95995 1 KANADA DOLARI 6.4061 6.4350 6.3824 6.4594 1 KUVEYT DİNARI 27.4618 27.8211 27.0498 28.2384 1 NORVEÇ KRONU 0.89117 0.89716 0.89055 0.89923 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 2.2543 2.2584 2.2374 2.2753 100 JAPON YENİ 8.0587 8.1120 8.0289 8.1429 1 BULGAR LEVASI 5.0231 5.0888 1 RUMEN LEYİ 2.0187 2.0451 1 RUS RUBLESİ 0.10540 0.10678 100 İRAN RİYALİ 0.02002 0.02028 1 ÇİN YUANI 1.2574 1.2738 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.05257 0.05326 1 KATAR RİYALİ 2.3090 2.3392 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4088 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3719 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9164 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8810 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 104.66 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3180 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 9.4638 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1686 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2970 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2665 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6737 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1647 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 79.76 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6864 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 159.91 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41177 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 11.9467 TÜRK LİRASI

GÜNE 8.42 TL'DEN BAŞLADI

Dün gece düşük hacimli piyasada 8.4460 liraya kadar yükselen Dolar yeni güne 8.42, Euro ise 9.82 liradan başladı. Dolar sabah saatlerinde 8.45 liranın üzerine çıktı.

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ve beklentilere paralel gelmesine rağmen dolar 8.4550, Euro ise 9.8601 lirayı gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.13 olarak açıkladı. Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89 oldu.

Bu arada Merkez Bankası da TL swap faizini yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltti. Saat 10.20 itibarıyla dolar 8.44 liraya geriledi. Ancak bu seviyede kalıcı olmadı ve sonra 8.48'in üzerine çıktı. Euro 9.92 lirayı gördü. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı.

ÖĞLEDEN SONRA ARTIŞ HIZLANDI

Öğleden sonra ise TL'deki değer kaybı hızlandı. Dolar 8.54 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Euro ise 10 liraya tırmandı.

Piyasa kapanışının ardından ise dolar 8.44, Euro ise 9.89 liraya geriledi.

Bu arada Euro/dolar paritesi de yüzde 0.60 yükseldi.

DOLAR DÜNYADA DÜŞÜŞTE

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise yüzde 0.6 geriledi. Gelişmekte olan para birimleri ise dolar karşısında bugün sert yükseldi. Rus Rublesi son 24 saatte dolar karşısında yüzde 1.5 değerlenirken, Brezilya Reali'ndeki artış yüzde 1.3 oldu.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ YÜZDE 1.5 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.51 yükselişle 1.150 puandan tamamladı.