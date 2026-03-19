        Haberler Spor Basketbol EuroCup EuroCup'a Türk damgası: En az 1 temsilcimiz finalde olacak!

        EuroCup'a Türk damgası: En az 1 temsilcimiz finalde olacak!

        EuroCup'ta yarı finale kalan 4 takımdan 3'ü Türk temsilcisi oldu. Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin eşleşmesi dolayısıyla bir Türk ekibinin finale yükselmesi kesinleşti. Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Türk Telekom'dan biri, kupayı kazanması halinde EuroLeague bileti alacak.

        Giriş: 19.03.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroCup'a Türk damgası!

        BKT EuroCup'ta Türk temsilcileri, bu sezon sergiledikleri performansla adlarından söz ettiriyor.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2025-2026 sezonunda mücadele eden 3 Türk temsilcisi, yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

        Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayarak son 4 takım arasında yer aldı.

        2002-2003 sezonundan bu yana düzenlenen turnuvada ilk kez 3 Türk ekibi, yarı finalde mücadele edecek.

        EuroCup'ta yarı final, 3 maç üzerinden oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek. Birinci müsabakalar 31 Mart'ta, ikinci karşılaşmalar 3 Nisan'da ve gerekirse üçüncü maçlar 8 Nisan'da yapılacak.

        EN AZ 1 TÜRK TAKIMI FİNALDE OLACAK

        EuroCup yarı finalinde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin eşleşmesi dolayısıyla bir Türk ekibinin finale yükselmesi kesinleşti.

        Çeyrek finalde ev sahibi avantajıyla mücadele eden iki takımdan Beşiktaş, İtalya ekibi Dolomiti Energia'yı 77-76 yenerek turnuvada bir sezon aranın ardından ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

        Rumen temsilcisi U-BT Cluj Napoca'ya 75-72 üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji ise organizasyonda üst üste ikinci kez son 4 takım arasında yer aldı.

        Beşiktaş'ın ev sahibi avantajına sahip olduğu yarı final serisini kazanan ekip, EuroCup'ta ilk kez finale yükselecek.

        TÜRK TELEKOM'UN RAKİBİ COSEA JL BOURG-EN-BRESSE

        EuroCup'ta Türk Telekom, İsrail ekibi Hapoel Midtown'ı son anları büyük bir heyecana sahne olan maçta 91-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Başkent ekibi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmayı Kyle Allman'ın bitime 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle kazandı ve kupada 2022-2023 sezonundan sonra adını yeniden yarı finale yazdırdı.

        Türk Telekom, yarı finalde Fransa'dan Cosea JL Bourg-en-Bresse ile mücadele edecek. Ev sahibi avantajı, Cosea JL Bourg-en-Bresse'de olacak.

        Ankara ekibi, rakibine üstünlük kurması halinde ikinci kez finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

        EUROCUP'TA 2 TÜRK TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

        EuroCup'ta final oynayan 4 Türk temsilcisinden 2'si şampiyonluğa ulaştı.

        Galatasaray, 2015-2016 sezonunda, Darüşşafaka ise 2017-2018'de kupayı müzesine götürdü.

        Bursaspor 2021-2022'de, Türk Telekom ise 2022-2023 sezonunda ikincilikle yetindi.

        BİR TÜRK TEMSİLCİSİ EUROLEAGUE BİLETİ ALABİLİR

        EuroCup'ta bu sezon şampiyon olacak takım, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele etme hakkı kazanacak.

        Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve Türk Telekom'dan biri, kupayı kazanması halinde EuroLeague bileti alacak.

        Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Avrupa Ligi'nde 2018-2019'dan sonra ilk kez 3 Türk takımı mücadele edecek.

        Spor Bülteni - 18 Mart 2026 (Galatasaray Çeyrek Final İçin Sahada)

        Galatasaray çeyrek final için sahada. Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı. Sarı Lacivertliler Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Sadettin Saran: "Vazgeçmek yok, pes etme lüksümüz yok". A Milliler 2026 Dünya Kupası'nı garantiledi.  

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş