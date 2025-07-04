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        EuroCup'ta gruplar belli oldu!

        BKT EuroCup'ta 2025-2026 sezonu grup kuraları çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:33
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        EuroCup'ta gruplar belli oldu!
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        Basketbolda 2025-2026 sezonu EuroCup grupları belli oldu.

        İspanya'nın Barselona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleşen kura çekimine göre, organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Bahçeşehir Koleji A Grubu'nda, Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

        Turnuvada 20 takım yer alacak. Onar takımla oynanacak gruplarda ilk 2'ye giren ekipler doğrudan çeyrek finale çıkacak. Üç ila altıncı sırada olacak takımlar ise sekizli final oynayacak. Turu geçen ekipler çeyrek finalist olacak.

        İşte BKT Avrupa Kupası'nda gruplar:

        A Grubu: Bahçeşehir Koleji, Hapoel Bank Yahav (İsrail), Manresa (İspanya), Cluj-Napoca (Romanya), Umana Reyer (İtalya), Aris (Yunanistan), Neptunas (Litvanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Veolia Towers (Almanya), Slask (Polonya).

        B Grubu: Beşiktaş GAİN, Türk Telekom, Bourg (Fransa), Ulm (Almanya), Buducnost (Karadağ), Panionios (Yunanistan), Lietkabelis (Litvanya), Trento (İtalya), Niners Chemnitz (Almanya), London Lions (İngiltere).

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