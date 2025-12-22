Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de 18. hafta heyecanı - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 18. hafta heyecanı

        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 18. haftanın perdesi yarın açılacak.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:44
        EuroLeague'de 18. hafta heyecanı!
        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 18. hafta heyecanı yarın başlayacak.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli takım, ligde oynadığı 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayarak haftaya 5. sırada girdi. Fenerbahçe, son maçında konuk olduğu İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 87-72 yendi.

        Anadolu Efes ise yarın Fransa ekibi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. LDLC Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Geride kalan 17 haftada 6 galibiyet ve 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 16. basamakta yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 mağlup oldu.

        Basketbol Avrupa Ligi'nde 18. haftanın programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya)

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        21.30 Bayern Münih (Almanya)-Hapoel IBI (İsrail)

        22.00 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)

        22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Anadolu Efes

        26 Aralık Cuma:

        20.00 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Papyd (İsrail)

        21.30 Monaco (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

        22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)

