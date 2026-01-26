Habertürk
        EuroLeague'de 25. hafta heyecanı başlıyor! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 25. hafta heyecanı başlıyor!

        EuroLeague'de 25. hafta maçları yarın, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günü oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:32
        EuroLeague'de 25. hafta heyecanı başlıyor!
        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 25. haftanın perdesi yarın açılacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 25. hafta maçları, yarın, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günü oynanacak.

        Türk takımları Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 29 Ocak Perşembe günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

        İşte 25. hafta programı:

        Yarın:

        23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

        29 Ocak Perşembe:

        20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

        22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)

        22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

        22.45 Valencia Basket (İspanya)-Maccabi Papyd (İsrail)

        30 Ocak Cuma:

        21.30 Monaco (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        22.30 Baskonia (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

        22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        ABD'nin SDG'ye mesajı net: Bölgede partnerimiz Türkiye ve Suriye

        Güvenlik kaynakları, "Suriye'de SDG parantezi kapandı. Tarihi dönüşümün tam ortasındayız" ifadesiyle net mesajlar verdi. Peki ABD, Suriye'deki politikasını nasıl değiştirdi? SDG'ye hangi mesajlar verildi ve bundan sonraki süreçte ne bekleniyor?

