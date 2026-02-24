Canlı
        EuroLeague'de 29. hafta heyecanı - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 29. hafta heyecanı

        EuroLeague'de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla birlikte başlayacak.

        EuroLeague'de 29. hafta heyecanı!

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Euroleague'de 29. hafta heyecanı, yarın ve 26 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

        Avrupa Ligi'nin 29'uncu haftası aynı zamanda Türk takımlarıyla Sırp ekiplerini karşı karşıya getirecek. Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, haftanın açılış maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise bir başka Sırbistan takımı Kızılyıldız'a Belgrad'da konuk olacak.

        Fenerbahçe Beko geride kalan 27 haftada 20 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ligin lideri konumunda bulunurken, 9 galibiyet, 19 yenilgi yaşayan Anadolu Efes ise 17. basamakta yer alıyor.

        Euroleague'de 29. haftanın programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Sırbistan)

        21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Olympiacos (Yunanistan)

        22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Anadolu Efes

        22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Barcelona (İspanya)

        26 Şubat Perşembe:

        20.00 Dubai Basket (Birleşik Arap Emirlikleri)-LDLC ASVEL (Fransa)

        21.30 Monaco (Fransa)-Maccabi Rapid (İsrail)

        22.05 Hapoel IBI (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketball (Fransa)

        22.30 Baskonia (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

        22.45 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

