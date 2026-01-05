Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı!

        EuroLeague'de bu sezon 6. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 05.01.2026 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 20. hafta müsabakaları yarın ve 7 Ocak Çarşamba günü, 21. hafta karşılaşmaları ise 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü oynanacak.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 8 Ocak Perşembe günü TSİ 19.00'da ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

        Organizasyonda oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 3. sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligdeki son 3 maçını kazandı.

        Bu hafta ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak Anadolu Efes, 9 Ocak Cuma günü TSİ 22.30'da ise İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

        Bu sezon beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak 17. sırada kendine yer buldu. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadelen mağlubiyetle ayrıldı.

        REKLAM

        Avrupa Ligi'nde 20 ve 21. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        20. HAFTA

        Yarın:

        20.45 Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan)

        21.30 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

        22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)

        22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

        22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

        7 Ocak Çarşamba:

        20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)

        22.30 Bayern Münih (Almanya)-Kosner Baskonia (İspanya)

        21. HAFTA

        8 Ocak Perşembe:

        19.00 Dubai Basketbol-Fenerbahçe Beko

        22.15 Panathinaikos AKTOR-Virtus Bologna

        22.30 Valencia Basket-Monaco

        22.45 Real Madrid-Maccabi Rapyd

        9 Ocak Cuma:

        21.00 Zalgiris-Kızılyıldız

        22.15 Olympiakos-Bayern Münih

        REKLAM

        22.30 Barcelona-Partizan

        22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes

        22.30 Kosner Baskonia-LDLC ASVEL

        3 Mart Salı:

        20.00 Hapoel IBI-Paris Basketbol

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

        Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45), eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Zübeyir Canatan, 2 valizle gittiği Ankara'da polise teslim oldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?