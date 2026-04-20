EuroLeague'de Dörtlü Final biletleri tükendi
Atina'da 22-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun biletleri tükendi.
Giriş: 20 Nisan 2026 - 15:09
Organizasyondan yapılan açıklamada, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Dörtlü Final maçları için 4 farklı aşamada genel satışa sunulan biletlerin kısa sürede tükendiği belirtildi.
Dörtlü Final kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü ise final maçı oynanacak.
