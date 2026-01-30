Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague’in yeni CEO’su Chus Bueno oldu - Basketbol Haberleri

        EuroLeague’in yeni CEO’su Chus Bueno oldu

        EuroLeague'in yeni CEO'su İspanyol Jesus "Chus" Bueno oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 19:59 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'in yeni CEO'su Chus Bueno oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) yeni üst yöneticisi (CEO), İspanyol Jesus "Chus" Bueno oldu.

        Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki Bueno, Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle seçildi ve Haziran 2023'te CEO olarak atanan Litvanyalı Paulius Motiejunas'ın yerini alacak.

        Açıklamada, Bueno'nun, profesyonel spor ekosisteminde 30 yılı aşkın deneyime sahip olduğu belirtilirken kariyeri, hem saha içinde hem de saha dışında basketbolla yakından bağlantılı olduğu, profesyonel oyunculuk kariyerine 1988-89 sezonunda Barcelona ile başladığı, Atletico Madrid ve Valencia Basket dahil olmak üzere beş farklı kulüpte forma giydiği, oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, basketbol endüstrisinde yönetici ve idari görevlere geçiş yaptığı kaydedildi.

        Saha dışı kariyerine İspanyol Basketbol Oyuncuları Birliği'nde (ABP) başladıktan sonra 2006 yılında İspanyol Basketbol Federasyonuna (FEB) İcra Direktörü olarak katıldığı ve görev süresi boyunca İspanya Milli Basketbol Takımı'nın, 2006 FIBA ​​Dünya Şampiyonası ve 2009 EuroBasket'i kazandığı, 2008 Olimpiyat Oyunları ve 2007 EuroBasket'te gümüş madalya elde ettiği belirtildi.

        Bueno'nun daha sonra Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bazı görevler üstlendiği, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı ve NBA İspanya Genel Müdürü olarak görev yaptığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

        Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık