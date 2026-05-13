        Haberler Bilgi Gündem Eurovision 2026 ne zaman? Eurovision finali saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision 2026 final tarihi

        Eurovision 2026 ne zaman? Eurovision finali saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Eurovision 2026 için heyecan giderek artarken, yarışmaya ilişkin detaylar müzikseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Eurovision'un 2026 takvimi, final gecesinin tarihi ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler, "Eurovision 2026 ne zaman düzenlenecek, final hangi saatte başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eurovision 2026'ya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 14:54 Güncelleme:
        Eurovision Song Contest 2026 finali için geri sayım devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki müzik tutkunları organizasyona ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Her yıl milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan yarışmanın 2026 programı, final tarihi ve canlı yayın detayları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda “Eurovision 2026 finali ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları yoğun ilgi görüyor. İşte yarışmaya dair öne çıkan tüm bilgiler…

        EUROVİSİON 2026 FİNALİ NE ZAMAN?

        Eurovision Şarkı Yarışması 2026, Avusturya’nın başkenti Viyana kentinde Wiener Stadthalle'de düzenleniyor. Yarışma, üç ana etkinlikten oluşuyor:

        Birinci Yarı Final: 12 Mayıs 2025 Salı, Türkiye saatiyle 22:00

        İkinci Yarı Final: 14 Mayıs 2025 Perşembe, Türkiye saatiyle 22:00

        Büyük Final: 16 Mayıs 2025 Cumartesi, Türkiye saatiyle 22:00

        EUROVİSİON 2026 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Eurovision 2026, dünya genelinde farklı yayıncılar aracılığıyla izlenebilecek. Türkiye'de televizyon ekranlarında yayınlanmayacak ancak Eurovision Song Contest YouTube adresi üzerinden canlı takip edilebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
