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        Haberler Yemek Yapma Ev reçelini koyu kıvama getiren püf noktaları: Limon şart!

        Ev reçelini koyu kıvama getiren püf noktaları: Limon şart!

        Reçeliniz akıyorsa suçlu pektin değil. Jelin bağlaması için aynı anda gereken üç koşuldan biri eksik kalıyor. Limon suyunun asıl görevi ise sandığınızdan çok farklı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Ev reçelini koyultan püf noktası

        Temmuz sonu, mutfaklarda çilek, kayısı ve erik kaynıyor. Reçel yapanların çoğu her sezon aynı sahneyle karşılaşıyor. Tarife harfiyen uyuluyor, kavanozlar doluyor, ama birkaç gün sonra rafta duran şey reçelden çok koyu bir şuruba benziyor.

        Reçel koyulaşmıyorsa ilk suçlanan şey genelde pektin oluyor. Oysa pektin meyvenin içinde zaten var. Sorun onun yokluğu değil, çalışması için gereken koşulların eksik kalması. Pektinin jel yapabilmesi için üç şeyin aynı anda tutması gerekiyor: yeterince asit, yeterince yüksek bir sıcaklık ve iyice yoğunlaşmış şeker. Biri bile eksikse reçel akmaya devam eder.

        Meyvedeki pektin var, peki neden çalışmıyor?

        Pektin, meyvenin kabuğunda ve çekirdek çevresinde doğal bulunan bir lif türü. Reçele o jelimsi kıvamı veren de bu. Yani hammadde çoğu meyvede baştan var.

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        Peki neden kendiliğinden bir ağa dönüşmüyor? Pektin zincirleri hafif negatif yüklü, aynı kutuplar gibi birbirini itiyor. Bu yüzden meyve suyunun içinde dağınık dururlar, birbirine tutunup ağ kuramazlar. Kenetlenip suyu aralarına hapsettiklerinde sıvı jelleşir, kenetlenemezlerse su serbest kalır ve kavanozdaki şey şuruba benzer.

        Bu itmeyi kırmanın yolu ise basit. Zincirlerin yükünü düşürmek gerekiyor, en pratik yolu da limon.

        Limon suyunu atlayan reçeller neden hep akar

        Limonun asidi tam da bu yükü nötralize ediyor. Yük düşünce zincirler birbirini itmeyi bırakır ve nihayet o ağı kurabiliyor.

        Ama bunun olması için ortamın yeterince asitli olması gerekiyor, kabaca 2,8 ile 3,3 arası bir pH. Meyvenin kendi asidi çoğu zaman bu eşiğe yetişmez.

        Burada Türk mutfağının en sevdiği reçeller dezavantajlı. Çilek, kayısı, vişne, erik gibi meyvelerin hepsinde doğal pektin düşük. Yani hem jel yapıcı lifleri az, hem de o lifi çalıştıracak asitleri zayıf. Limonu atladığınızda ya da göz kararı bir kaşık atıp geçtiğinizde, reçelin tutması için en belirleyici koşulu eksik bırakmış oluyorsunuz.

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        Tarifteki süre değil, tencerenin sıcaklığı belirliyor

        Asit ve pektin yerindeyse iş sıcaklığa kalıyor. Reçel kaynamaya başladı diye iş bitmiş sayılmaz.

        Su buharlaştıkça geride kalan şeker yoğunlaşır, karışımın kaynama noktası da yavaş yavaş yükselir. Karışım, suyun normal kaynama noktasını birkaç derece geçip 104-105 dereceye çıktığında pektin ağı kapanabiliyor. Pratikte bu, reçeli yaklaşık bir dakika boyunca gerçekten fokur fokur kaynatmak demek.

        Bu sıcaklık aslında şekerin ne kadar yoğunlaştığının bir ölçüsü. O noktaya gelene kadar suyun büyük kısmı uçmuş, geride kalan şeker de pektinin tutunabileceği kıvama gelmiş oluyor.

        Sorun şu ki tarifler genelde süre söyler, orta ateşte 30-45 dakika gibi. Ama 30. dakikanın sonunda tencere hâlâ 95 derecedeyse reçel yine akar. Reçelin tutup tutmayacağını süre değil, ulaştığı sıcaklık belirliyor. Mutfak termometresi bu yüzden göz kararından epey daha güvenilir.

        Fazla kaynatmak da işe yaramıyor. Reçeli bu noktanın çok üstünde uzun uzun tutmak pektini bozar, sonuç yine akışkan bir kıvam olur.

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        Bol şeker attınız ama reçel yine akıyorsa

        Şeker de bu işin bir ayağı. Suyu kendine çekerek pektinin dağınık kalmasını önlüyor, jel için gereken yoğunluğu kuruyor.

        Ama tek başına bir hükmü yok. Asit yoksa zincirler zaten kenetlenmez, şekerin sıkıştıracağı bir ağ ortaya çıkmaz. Sıcaklık eşiğe ulaşmadıysa da sonuç değişmez.

        Reçel akıyor diye hemen paniğe kapılmayın. Kıvam bazen kavanozda soğuduktan günler sonra, üç güne kadar oturabiliyor.

        Gerçekten aktığından eminseniz de çare tükenmiş değil. Kavanozları boşaltıp reçeli tencereye geri alın. Her bardak meyve suyuna bir yemek kaşığı kadar limon, gerekiyorsa bir miktar da toz pektin ekleyip yeniden tam kaynatın. Akmış reçellerin çoğu, eksik kalan asidi ve sıcaklığı ikinci turda yakalayınca tutar.

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