Ev sahibinin oğlu kiracıyı öldürdü

Ev sahibinin oğlu yanında kaldığı kiracıyı başından bıçakladı
İstanbul Beşiktaş'ta ev sahibinin oğlu İsmail S., yaklaşık bir haftadır evinde kaldığı kiracı Sıtkı Sümeli'yi başından bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan İsmail S., Fatih'te sürücüsünü rehin aldığı takside yakalandı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ev sahibinin oğlu İsmail S., yanında kaldığı kiracı Sıtkı Sümeli'yi (44) öldürdü.
Olay, saat 02.30 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Tuğrul Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında oturan Sıtkı Sümeli'nin yanına bir hafta önce gelen ev sahibinin oğlu İsmail S. "Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim" dedi.
BAŞINDAN BIÇAKLAYIP, KAÇTI
Sümeli'nin kabul etmesi üzerine İsmail S. evde kalmaya başladı. İkili arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. İsmail S., Sıtkı Sümeli'yi kafasından bıçaklayarak kaçtı. Bina sakinleri duydukları sesler üzerine polise ihbarda bulundu.
EKİPLER KANLAR İÇİNDE BULDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, Sümeli'nin kanlar içinde yerde yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Sümeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerden sonra Sümeli'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI TAKİBE ALINDI
Saldırgan olay yerinden bir taksiye binerek uzaklaştığını öğrenen polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçtığı güzergahta taksi değiştirerek ilerlediği öğrenilen katil zanlısı, son bindiği taksinin plakasının ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı.
TAKSİCİYİ BIÇAKLA REHİN ALDI
Müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü bıçakla tehdit edip, rehin alarak istediği yere gitmesini söyleyen saldırgan, polis ekipleri tarafından Fatih Ayvansaray Caddesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan İsmail S. polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.