        Haberler Yemek Yapma Ev salçası nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev salçası tarifi ymk

        Ev salçası nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev salçası tarifi

        Ev salçası, yemeklerin lezzetini belirleyen en temel malzemelerden biridir. Katkı maddesi içermeyen, tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan ev yapımı salça çorbalardan tencere yemeklerine, soslardan kahvaltılıklara kadar birçok tarifte güvenle kullanılabilir. Özellikle yaz aylarında hazırlanan domates salçası ve biber salçası, kış sofralarının vazgeçilmezidir. Peki ev salçası nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Ev salçası nasıl yapılır?

        EV SALÇASI NASIL YAPILIR?

        Ev salçası yapımının temel mantığı, sebzelerin suyunu azaltarak yoğunlaştırmaktır. Genellikle domates veya kırmızı kapya biber kullanılır. Sebzeler yıkanıp doğrandıktan sonra ezilir ve fazla suyu uçurularak koyu kıvama getirilir.

        Geleneksel yöntemde salça güneşte bekletilerek koyulaştırılır. Daha pratik bir yöntem isteyenler için ocakta kaynatarak da ev salçası yapmak mümkündür. Her iki yöntemde de amaç, suyun buharlaşmasını sağlamak ve yoğun, parlak kıvamlı bir salça elde etmektir.

        EV SALÇASI MALZEMELERİ

        Domates salçası için malzemeler;

        • 5 kg olgun ve etli domates
        • 1-2 yemek kaşığı kaya tuzu

        Biber salçası için:

        • 5 kg kırmızı kapya biber
        • 1-2 yemek kaşığı kaya tuzu

        Tuz, salçanın hem dayanıklılığını artırır hem de lezzetini dengeler.

        EV SALÇASI TARİFİ

        Ev salçası tarifi için adımlar şöyledir;

        • Domatesleri yıkayıp kabaca doğrayın.
        • Rondodan geçirebilir ya da rendeleyebilirsiniz.
        • Elde edilen karışımı geniş bir tencereye alın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın.
        • Ara ara karıştırarak suyunun azalmasını sağlayın.
        • Karışım koyulaşmaya başladığında tuzu ekleyin.
        • Salça kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin.
        • Kaşıktan yavaş akacak yoğunlukta olduğunda ocaktan alın.
        • Güneşte yapmak isterseniz ezilmiş domatesleri geniş tepsilere yayın.
        • Üzerini ince tülbentle örtüp güneşte birkaç gün bekletin.
        • Gün içinde karıştırarak eşit şekilde koyulaşmasını sağlayın.
        • Hazır olan salçayı cam kavanozlara doldurun.

        Üzerine ince bir tabaka zeytinyağı gezdirerek hava ile temasını kesebilirsiniz.

        EVDE EV SALÇASI YAPMAK KOLAY MI?

        Ev ortamında doğal salça yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Tek dikkat edilmesi gereken nokta sabırlı olmaktır. Özellikle güneşte yapılan yöntem biraz zaman ister. Ancak sonuç, tamamen doğal ve yoğun aromalı bir salça olduğu için emeğe değer. Ev yapımı salça hem ekonomik hem de katkısızdır. Özellikle kendi damak zevkinize göre tuz oranını ayarlayabilmeniz büyük avantajdır.

        EV SALÇASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

        Kolay ev salçası için bazı püf noktala;

        • Mutlaka etli ve olgun sebzeler tercih edin.
        • Tuz oranını abartmayın. Fazla tuz salçanın tadını bozabilir.
        • Salça koyulaşırken sürekli karıştırarak dibinin tutmasını önleyin.
        • Kavanozlar steril olmalıdır.
        • Üzerine zeytinyağı eklemek küflenmesini engeller.
        • Saklama sırasında kuru ve serin bir yer tercih edin.

        Doğru yöntemle hazırlanan ev salçası, kış boyunca güvenle tüketilebilir ve yemeklerinize yoğun, doğal bir lezzet kazandırır

        KIŞLIK DOMATES SOSU NASIL HAZIRLANIR?

        Kışlık domates sosu, yazın en olgun ve lezzetli domatesleriyle hazırlanıp kavanozlara doldurulan, kış boyunca yemeklerde pratiklik sağlayan bir hazırlıktır. Özellikle makarna sosu, menemen, çorba ve sulu yemeklerde büyük kolaylık sunar. Ev yapımı kışlık domates sosu katkı maddesi içermez ve tamamen doğal yöntemlerle hazırlanır. İşte detaylar;

        • Kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesleri tencereye alın.
        • Orta ateşte kaynamaya bırakın.
        • Kaynama başladıktan sonra ara ara karıştırarak suyunun azalmasını sağlayın.
        • Yaklaşık 45-60 dakika içinde sos kıvam almaya başlar.
        • Daha yoğun bir sos isterseniz pişirme süresini uzatabilirsiniz.
        • Tuz ve isteğe bağlı olarak ince doğranmış sarımsağı ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.
        • Sos hazır olduğunda sıcak haldeyken steril cam kavanozlara doldurun.
        • Kavanozların kapağını sıkıca kapatıp ters çevirin.
        • Bu şekilde vakumlanmasını sağlayın.

        Oda sıcaklığına geldikten sonra serin ve karanlık bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
