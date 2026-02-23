EV SALÇASI NASIL YAPILIR?

Ev salçası yapımının temel mantığı, sebzelerin suyunu azaltarak yoğunlaştırmaktır. Genellikle domates veya kırmızı kapya biber kullanılır. Sebzeler yıkanıp doğrandıktan sonra ezilir ve fazla suyu uçurularak koyu kıvama getirilir.

Geleneksel yöntemde salça güneşte bekletilerek koyulaştırılır. Daha pratik bir yöntem isteyenler için ocakta kaynatarak da ev salçası yapmak mümkündür. Her iki yöntemde de amaç, suyun buharlaşmasını sağlamak ve yoğun, parlak kıvamlı bir salça elde etmektir.

EV SALÇASI MALZEMELERİ

Domates salçası için malzemeler;

5 kg olgun ve etli domates

1-2 yemek kaşığı kaya tuzu

Biber salçası için:

5 kg kırmızı kapya biber

1-2 yemek kaşığı kaya tuzu

Tuz, salçanın hem dayanıklılığını artırır hem de lezzetini dengeler.

EV SALÇASI TARİFİ

Ev salçası tarifi için adımlar şöyledir;

Domatesleri yıkayıp kabaca doğrayın.

Rondodan geçirebilir ya da rendeleyebilirsiniz.

Elde edilen karışımı geniş bir tencereye alın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın.

Ara ara karıştırarak suyunun azalmasını sağlayın.

Karışım koyulaşmaya başladığında tuzu ekleyin.

Salça kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin.

Kaşıktan yavaş akacak yoğunlukta olduğunda ocaktan alın.

Güneşte yapmak isterseniz ezilmiş domatesleri geniş tepsilere yayın.

Üzerini ince tülbentle örtüp güneşte birkaç gün bekletin.

Gün içinde karıştırarak eşit şekilde koyulaşmasını sağlayın.

Hazır olan salçayı cam kavanozlara doldurun.

Üzerine ince bir tabaka zeytinyağı gezdirerek hava ile temasını kesebilirsiniz.

EVDE EV SALÇASI YAPMAK KOLAY MI?

Ev ortamında doğal salça yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Tek dikkat edilmesi gereken nokta sabırlı olmaktır. Özellikle güneşte yapılan yöntem biraz zaman ister. Ancak sonuç, tamamen doğal ve yoğun aromalı bir salça olduğu için emeğe değer. Ev yapımı salça hem ekonomik hem de katkısızdır. Özellikle kendi damak zevkinize göre tuz oranını ayarlayabilmeniz büyük avantajdır.