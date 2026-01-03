"Ev tozu akarı çocuklarda astımı tetikliyor"

Gözle görülmeyen ancak mikroskop altında canavarı andıran ev tozu akarları, çocukların sağlığını tehdit eden en büyük ev içi düşmanlardan biri. Halıdan yastığa, yorgandan perdeye kadar evin her noktasına yerleşen bu canlılar, özellikle sonbahar ve kış aylarında alerjik çocukların kabusu oluyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akçal, ailelerin bu durumu genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırdığını belirterek uyarılarda bulundu.

"ÜST VE ALT SOLUNUM YOLLARINI ETKİLİYOR"

Ev tozu akarlarının solunum yoluyla alınan alerjenler olduğunu aktaran Doç. Dr. Akçal, “Sağlıklı bireyler bu alerjenleri solusa da herhangi bir sorun yaşamazken, duyarlı çocuklarda zamanla çeşitli alerjik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler üst solunum yollarında burun tıkanıklığı, akıntı, hapşırık ve kaşıntı şeklinde görülüyor. Bu tablo alerjik rinit olarak tanımlanıyor. Alt solunum yolları tutulduğunda ise öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi bulgularla alerjik astım gelişebiliyor" diye konuştu.

"YAŞLA BİRLİKTE SIKLIĞI ARTIYOR"

Ev tozu akarı alerjisinin genellikle 3 yaşından sonra ortaya çıktığını söyleyen Doç. Dr. Akçal, “5 yaşından sonra sıklığı belirgin şekilde artar. Ev içi bir alerjen olduğu için belirtiler daha çok ev ortamında ortaya çıkar ve yıl boyunca devam edebilir. Kapı ve pencerelerin daha az açıldığı kış aylarında belirtiler şiddetleniyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları da tabloyu ağırlaştırabiliyor" ifadelerini kullandı.