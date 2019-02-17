EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, dernek, 4 milyar dolarlık ev ve mutfak eşyaları ithalatı ile dünyanın en büyük dördüncü pazarı olan İngiltere'ye yönelecek. Geçen yılı 2,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve 2019 için 3 milyar dolar hedef koyan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, URGE projesinin dördüncü yurt dışı faaliyetini İngiltere'ye düzenleme kararı aldı. 24-28 Mart'ta Londra ve Birmingham’da düzenlenecek URGE faaliyetine İngiltere'den 50 firmanın katılması bekleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Burak Önder, İngiltere'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şimdiye kadar yeterince değerlendirilemeyen bu pazara 22 firma ile çıkarma yapacaklarını kaydetti.
İngiltere'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 4 milyar dolarlık ev ve mutfak eşyaları ithalatı ile ABD, Almanya ve İtalya'dan sonra en büyük dördüncü pazar olduğuna işaret eden Önder, "İngiltere maalesef aynı zamanda ülkemiz tarafından yeterince değerlendirilemeyen bir potansiyele sahip. Son üç yılda inişli çıkışlı bir grafik izleyen ihracatımıza rağmen, Çin ve Almanya'dan sonra İngiltere'nin üçüncü büyük ithalatçısı olmamız sevindirici olmakla beraber, birim ihracat değeri bakımından Çin'in gerisinde kalmış olmamız bir o kadar da düşündürücü." ifadelerini kullandı.
Önder, 24-28 Mart 2019 tarihleri arasında URGE projesi kapsamında İngiltere'ye düzenlemeyi planladıkları yurtdışı faaliyetinin bu açıdan büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, 3 gün sürecek program kapsamında, proje katılımcısı firmaların pazarı yerinde incelemelerini ve direk ithalatçı, distribütör ve zincir mağazalar ile ikili iş gerçekleştirmelerini hedeflediklerini anlattı.
2018/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan İngiltere Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti harcamaları, Ticaret Bakanlığınca yüzde 75 destekleniyor.
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