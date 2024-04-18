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        Haberler Yemek Yapma Ev yapımı lezzet: Kolayca hazırlayabileceğiniz soslu dalyan köfte tarifi

        Ev yapımı lezzet: Soslu dalyan köfte malzemeleri ve yapılışı

        Her akşam yapacak yeni bir yemek tarifi bulmak zor olabilir. Özellikle farklı bir alternatif olabilecek tariflerden arıyorsanız dalyan köfte tam size göre olabilir. İşte, sizin için dalyan köfte tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:43
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        İçi doldurulan bir et yemeği olan dalyan köfte, hem doyurucu hem de özgün bir alternatif olarak akşam yemeğinde tercih edebileceğiniz bir tarif olabilir. İşte, misafirlerinize hazırlayabileceğiniz dalyan köftenin yapılışına dair detaylar...

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        DALYAN KÖFTE

        MALZEMELER:

        750 gram kıyma

        1 adet orta boy soğan

        1 adet yumurta

        2 diş sarımsak (isteğe bağlı azaltılabilir)

        1 su bardağı galeta unu

        3 çay kaşığı pul biber

        1 çay kaşığı karabiber

        Yarım çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı yenibahar

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        İÇ HARCI İÇİN:

        3 adet orta boy patates

        2 adet havuç

        1 kâse bezelye

        3 yumurta

        ÜZERİ İÇİN:

        1 ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağı

        2 yemek kaşığı salça

        1 su bardağı su

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        YAPILIŞI:

        Önce köftesini yapmak için yukarıdaki tüm malzemeleri yoğurma kabına alın. Dağılmasına mani olmak için köfteyi iyice yoğurun. Yoğurduğunuz köfteyi birkaç saat dolapta dinlendirin.

        Bu sırada tezgaha tepsi büyüklüğünde yağlı kağıdı yerleştirin. Üzerine köfte harcını koyarak ikinci yağlı kâğıdı da üzerine yerleştirin ve kapatın. Oklava yardımı ile 1 santimetre kalınlığında açın.

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        Bu aşamada iç harcı için konserve garnitür kullanabilirsiniz. Köftenin kenar tarafına iç harcınızı yerleştirdikten sonra rulo yapın ve sıkıca sarın. Üzerine yumurta akını sürdükten sonra tekrar yağlı kâğıda sarıp üzerini de alüminyum folyoyla kaplayın.

        Bir fırın kabı çıkartın ve köftenizi yerleştirin. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derece olan fırına köftenizi yerleştirin. 40 ila 50 dakika arasında pişirin. Bu sırada köftenin sosunu hazırlayabilirsiniz.

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        Köfte fırında pişerken üzerinin sosu için bir tencereye 1 ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyarak salçasını ilave edin.

        1 veya 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave edin ve 6 dakika daha kaynatın.

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        Pişmekte olan köfteyi kontrol ettikten sonra eğer pişmiş ise üzerine sosunu döküp tekrar fırına verin.

        10 dakika kadar daha pişirdikten sonra fırından alın. Pişen köftenizi biraz soğuduğunda bıçak yardımıyla keserek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: Hobbyolog

        Fotoğraf kaynakları: YouTube

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