2014'TEN BERİ BİR PROJEDE YER ALMADI

Öte yandan anne olduktan sonra önceliğini değiştiren ve ailesiyle yakından ilgilenen Eva Mendes, 2014 yılından beri herhangi bir projede yer almadı.

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin sorusuna yanıt veren Mendes, kızlarından birinin kendisine telefonda çok zaman geçirdiğini söylediği için bir süredir paylaşımda bulunmadığını itiraf etmişti.