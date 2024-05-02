Eva Mendes, anne olmak için 40'lı yaşları seçti

50 yaşındaki Eva Mendes; "40 yaşımdayken hamile kalmam insanlar için büyük bir olaydı ama benim için değildi. Sonra 42 yaşındaydım ve ikinci çocuğuma hamileydim ve insanlar, 'Aman Tanrım, çok yorulacaksın' dedi. Ben de bunu o ana kadar duyduğum en aptalca şey diye düşündüm" dedi