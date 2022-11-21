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Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş

Ünlü oyuncu Eva Mendes, katıldığı programda uzun süredir birliktelik yaşadığı ve iki çocuğunun babası olan Ryan Gosling ile gizlice evlendiklerini itiraf etti

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  • Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş - Magazin haberleri

    Eva Mendes, kendisi gibi oyuncu olan Ryan Gosling ile 2011'de tanışmış ve ikili, ilk kez 2012 yılında kırmızı halıda aşklarını ilan etmişti. Esmeralda Amada ve Amada Lee adında iki çocuğu bulunan çiftin evlendiği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı.
  • Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş - Magazin haberleri

    ABD’de yayın yapan "Channel Nine"daki "Today" isimli şova katılan Eva Mendes, Karl Stefanovic ve Allison Langdon’un sorularını yanıtladı.

    Mendes, Avustralya’ya taşınması hakkında konuşurken, ailesinin Sidney’i keşfettiğini ve şehir merkezinden yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Kuzey Plajları'na aşık olduğunu da söyledi.
  • Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş - Magazin haberleri

    AĞZINDAN KAÇIRDI

    Kentte çok hoş karşılandıklarını belirten Eva Mendes, o sırada Ryan Gosling için, "Eşim" ifadelerini kullandı.

    Böylelikle Mendes, yıllardır haklarında çıkan "evlilik" söylentilerini ilk kez doğrulamış oldu.
  • Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, daha önce de hayranlarının, "Evlendiniz mi?" sorusuna, "Daha önce evlenmediğimizi kim söyledi ki?" yanıtını vermişti.
  • Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş - Magazin haberleri

    İTİRAF ETMİŞTİ

    Öte yandan bir takipçisinin sorusuna da yanıt veren Mendes, kızlarından birinin kendisine telefonda çok zaman geçirdiğini söylediği için bir süredir paylaşımda bulunmadığını itiraf etmişti.
  • Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, "Kızımın bunu kişisel algıladığını söyleyebilirim ve o bir çocuk... Tabii ki kişisel algılayacak. Kişisel olmadığını açıklığa kavuşturmak için zahmet harcamadığımız sürece çocuklar olan biteni kişisel algılar" ifadelerini kullanmıştı.
  • Eva Mendes ile Ryan Gosling gizlice evlenmiş - Magazin haberleri

    "ÖZÜR DİLEDİM"

    Eva Mendes, sözlerine, "Bu yüzden güzelce konuştuk, özür diledim ve dikkat edeceğime dair ona söz verdim. Hep onlarla evde olmamın her zaman orada bulunduğum anlamına gelmediğini fark ettim" şeklinde devam etmişti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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