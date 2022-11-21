Eva Mendes, kendisi gibi oyuncu olan Ryan Gosling ile 2011'de tanışmış ve ikili, ilk kez 2012 yılında kırmızı halıda aşklarını ilan etmişti. Esmeralda Amada ve Amada Lee adında iki çocuğu bulunan çiftin evlendiği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı.