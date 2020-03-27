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Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendisini karantinaya aldı.

Bütün vaktini evde çocuklarıyla birlikte geçiren 46 yaşındaki Mendes, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ryan Gosling ile mutlu bir evlilik sürdüren Eva Mendes, 5 yaşındaki kızı piyano çalarken, camları sildiği anları yayınladı.

"KIZIM PİYANO ÇALARKEN CAM SİLİYORUM"

Paylaşımına "Evet, kızım piyano çalarken cam siliyorum. Doğal saçlar, biraz bakım... Umarım hepiniz güvende olursunuz. Hepinize çok sevgi gönderiyorum" notunu düşen Mendes, takipçilerinden çocukları için aktivite önerileri de istedi.

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