        Evde ayva reçeli nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ayva reçeli tarifi

        Evde ayva reçeli nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ayva reçeli tarifi

        Kış mutfağının en karakteristik tatlarından biri olan ayva reçeli, doğru teknikle hazırlandığında hem rengi hem kıvamıyla sofranın yıldızı oluyor. Ancak çoğu kişi için reçelin sert kalması, koyulaşmaması ya da renginin soluk olması hala en büyük soru işareti. Evde katkısız ve parlak renkli bir sonuç almak aslında birkaç küçük püf noktasına bağlı. İşte, evde ayva reçeli nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ayva reçeli tarifi hakkında merak edilenler.

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 14:56
        Evde ayva reçeli nasıl yapılır?

        Market raflarındaki hazır ürünlerden uzaklaşıp gerçek meyve aromasıyla reçel yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri ayva oluyor. Çünkü doğru pişirildiğinde kendiliğinden jelleşen yapısı ve doğal pembeye dönen rengiyle en zahmetsiz ev reçellerinden biri sayılıyor. Yine de kaynama süresi, limon ekleme zamanı ve saklama koşulları doğru ayarlanmazsa sonuç beklenenden farklı olabiliyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda ayva reçeli yapımı hakkında merak edilenler.

        EVDE AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

        Ayva reçeli, meyvenin sert yapısından ipeksi bir yumuşaklığa ve şeffaf bir renge dönüştüğü sabır isteyen ama sonucu bir o kadar tatmin edici bir süreçtir. Ev yapımı bir reçelin en büyük farkı, rengini yapay gıda boyalarından değil, meyvenin kendi çekirdeklerinden almasıdır. Doğal bir ayva reçeli hazırlarken temel strateji, ayvanın pektin oranını doğru yönetmek ve meyve formunu bozmadan pişirmektir. Doğru teknikle hazırlanan bir reçel, sadece bir kahvaltılık değil, aynı zamanda sağlıklı ve katkısız bir enerji kaynağıdır.

        EVDE AYVA REÇELİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        • 4 adet büyük boy ekmek ayvası (Sulu ve yumuşak dokulu olması tercih edilir).
        • 4 su bardağı toz şeker (Ayvaların boyutuna göre miktar bire bir ölçeklenebilir).
        • Ayvalardan çıkan tüm çekirdekler.
        • 4-5 adet karanfil, 1 adet çubuk tarçın.
        • 3 su bardağı su.
        • Yarım limonun taze sıkılmış suyu.

        Yapılışı:

        • Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun. Meyveleri dilediğiniz boyutta küp küp veya dilim şeklinde doğrayın. Kararmalarını engellemek için doğradığınız ayvaları pişirme aşamasına kadar limonlu su dolu bir kapta bekletin.
        • Ayvaların ortasındaki çekirdekleri sakın atmayın. Bu çekirdekler reçele hem o meşhur jöle kıvamını verir hem de pişerken renginin kırmızıya dönmesini sağlayan en doğal araçtır.
        • Doğranmış ayvaları ve çekirdekleri bir tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı suyu ekleyerek ayvalar hafifçe yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte haşlayın.
        • Yumuşayan ayvaların üzerine toz şekeri ilave edin. Şeker tamamen eriyene kadar ara ara nazikçe karıştırın.
        • Tencereye karanfilleri ve çubuk tarçını ekleyin. Kısık ateşte, tencerenin kapağı açık bir şekilde ağır ağır pişirmeye bırakın. Bu aşamada reçel yavaş yavaş rengini değiştirmeye başlayacaktır.
        • Reçel koyulaşıp rengi amber veya kırmızıya döndüğünde (yaklaşık 45-60 dakika), limon suyunu ekleyin. Limon suyu hem şekerlenmeyi önler hem de reçele parlaklık kazandırır. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
        • Reçeliniz henüz sıcakken sterilize edilmiş cam kavanozlara paylaştırın. Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirerek vakumlanmasını sağlayın.

        DOĞAL VE KOLAY AYVA REÇELİ İÇİN PÜF NOKTALARI

        Eğer çok daha koyu bir kırmızı renk istiyorsanız, pişirme sırasında tencereye bir adet hibiskus veya küçük bir parça vişne ekleyebilirsiniz; ancak çekirdekler genellikle bu görevi başarıyla tamamlar.

        Reçelin olup olmadığını anlamak için bir kaşık suyu soğuk bir tabağa damlatın. Eğer yayılmıyor, top gibi duruyorsa ideal kıvama gelmiş demektir.

        Ev yapımı reçellerde asla hazır jöleleştirici kullanmayın; ayvanın kendi yapısındaki pektin, doğru sürede pişirildiğinde size o mükemmel dokuyu sunacaktır.

