Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ekim listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı alan hak sahipleri Ekim ayıyla birlikte her gün olduğu gibi bugün de yatan iller listesini araştıryor. Öte yandan Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artış oranına göre yapılan zammın ardından "Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı da araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte emrak edilen soruların cevabı...

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EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ekim ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Dolayısıyla Eylül ayı evde bakım maaşları 15 Ekim tarihi itibaıyla ödenmeye başlayacak. Bu nedenle bir aksaklık yaşanmazsa ödemeler yarından itibaren başlayacak.