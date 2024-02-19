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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2024 evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, şartları nelerdir? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2024 evde bakım aylığı yattı mı?

        Şubat ayı ile birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesabına yatırılmaktadır. Memur maaş zammı baz alınarak hesaplanan evde bakım maaşı, şubat ayı itibarıyla zamlı olarak hesaplara yatacak. İşte 2024 Şubat ayı evde bakım aylığı yatan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 20:13 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:13
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklama, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2024 evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. Bilindiği gibi evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte evde bakım aylığı ödeme tarihleri...

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        2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

        Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

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        ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.

        Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi. Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

        Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

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        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

        Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

        Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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