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        Haberler Bilgi Gündem Evde bakım maaşı ne kadar? Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgula! Zamlı evde bakım aylığı yatırıldı mı, ne kadar oldu?

        Zamlı evde bakım maaşı yatırıldı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı araştırmaları hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yapılan yardım ödemelerinin tutarları ve güncel maaşların yatırıldığı illerin listesi haberimizde yer alıyor. İşte Temmuz ayı evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:08
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        Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte, evde bakım maaşlarının tutarlarında da belirgin bir artış meydana geldiği biliniyor. Peki, zamlı evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı mı, ne zaman yatırılacak? İlgili ödeme tarihlerine dair merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte Temmuz 2024 döneminde evde bakım maaşlarının yatırıldığı illerin tam listesi ve güncel ödeme bilgileri...

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        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

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        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak. Bu kapsamda, evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammıyla birlikte 9 bin 77 TL oldu.

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        EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu,

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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