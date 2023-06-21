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Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi?

Evde bakım maaşı zammı son dakika haberleri, asgari ücret zammının ardından araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde değişiklik yaşanırken gözler evde bakım maaşı zammına çevrildi. Her ayın 15'inde hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bakımını üstlenenlere ödenen evde bakım maaşına zam gelip gelmediği merak konusu oldu. İşte 2023 evde bakım maaşı zam oranı hakkında merak edilenler...

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  • EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar, zam geldi mi? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu?

    Asgari ücret zammı 20 Haziran günü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından açıklandı. Temmuz yeni asgari ücret yüzde 34 oranındaki zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükselirken gözler "Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi?" sorusuna çevrildi. Hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımı üstlenenlere her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı zam oranı merak konusu oldu. İşte 2023 evde bakım maaşı zammı hakkında merak edilenler...
  • EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar, zam geldi mi? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu?

    YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.
  • EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar, zam geldi mi? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu?

    NET ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.
  • EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar, zam geldi mi? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu?

    BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Bakan Işıkhan net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

    Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.
  • EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar, zam geldi mi? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu?

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Yeni asgari ücret zammı 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Evde bakım maaşı ödemelerinin memur maaş zammına bağlı olarak artması bekleniyor. 
  • EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar, zam geldi mi? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu?

    EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
  • EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar, zam geldi mi? 2023 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL oldu?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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