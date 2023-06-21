Asgari ücret zammı 20 Haziran günü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından açıklandı. Temmuz yeni asgari ücret yüzde 34 oranındaki zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükselirken gözler "Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi?" sorusuna çevrildi. Hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımı üstlenenlere her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı zam oranı merak konusu oldu. İşte 2023 evde bakım maaşı zammı hakkında merak edilenler...