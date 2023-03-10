Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. Bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlılara bakmakla yükümlü olanlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım maaşı ödemeleri illere göre farklılık gösteriyor. 2023 yılında 4 bin 337 TL'ye yükselen evde bakım aylığı sorgulamaları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, 2023 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamasına ilişkin detaylar...