Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği 2024 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yeni tutar 7 bin 609 TL oldu. Zamlı yardım parası Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller neler? 16 Mart 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?