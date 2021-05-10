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Bakan Yanık: Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerini öne çektik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ramazan Bayramı'na denk gelen mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin tarihini ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla öne çektik" dedi

Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılıyor
AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ait evde bakım yardımı ödemelerinin yapılmaya başlandığını bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlattı.

Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini vurgulayan Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti.

Evde bakım yardımından 536 bin engellinin faydalanacağını ve bu kapsamda mayıs ayı için 888,5 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na denk gelen mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin tarihini, ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla öne çektik. Ödemeleri bugün gerçekleştiriyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın 'Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum."

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