Evde yapılan bazlamanın farkı yalnızca tazeliği değil, dokusudur. Koparıldığında liflenen ve soğusa bile sertleşmeyen o klasik yapı birkaç küçük teknikle sağlanabiliyor. Dinlendirme süresi uzadıkça mı daha iyi olur, yoğurma gerçekten şart mı gibi sorular ise internette en çok arananların arasında yer almaya devam ediyor. Peki, evde bazlama nasıl yapılır? doğal ve kolay bazlama tarifi nasıl olmalıdır?

EVDE BAZLAMA TARİFİ

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan bazlama, özellikle Anadolu sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Taş fırınlarda ya da sac üzerinde pişirilen bu yumuşak ve dolgun ekmek, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her öğününde tüketilebiliyor. Son dönemde evde ekmek yapımına olan ilginin artmasıyla birlikte bazlama da mutfaklarda daha sık hazırlanmaya başladı. Evde yapılan bazlama, katkı maddesi içermemesi ve tazeliğiyle öne çıkıyor.

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya ya da yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılış

Derin bir yoğurma kabına ılık su ve ılık sütü alın. Maya ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Mayanın aktive olması için 5 dakika bekleyin.

Karışıma zeytinyağını ilave edin. Ardından azar azar unu eklemeye başlayın. Unun yarısını ekledikten sonra tuzu ilave edin ve yoğurmaya devam edin.

Ele hafif yapışan ama toparlanan yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru yaklaşık 8-10 dakika boyunca yoğurarak elastik bir kıvama getirin.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında yaklaşık 45-60 dakika, hacmi iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve havasını bastırarak çıkarın. Eşit bezeler oluşturun.

Bezeleri hafif unlayarak elinizle ya da merdane yardımıyla yaklaşık 1 santimetre kalınlığında açın.

Açılan hamurları temiz bir bez üzerinde 15-20 dakika daha dinlendirin.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Yağ eklemeden hamurları tavaya alın. Her iki yüzünü de yaklaşık 2-3 dakika, üzeri kızarıp kabarana kadar pişirin.

Pişen bazlamaları temiz bir bezin içine sararak dinlendirin. Bu adım, yumuşak kalmalarını sağlar.

EVDE BAZLAMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI