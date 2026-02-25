Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Evde beşamel sos nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı beşamel sos tarifi

        Evde beşamel sos nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı beşamel sos tarifi

        Beşamel sos basit bir tariften çok küçük ayrıntıların toplamını kapsar. Bu yüzden tereyağının yanmaması, unun kokusunun kaybolması, sütün eklenme sırası gibi farklı aşamaları vardır. Bu yüzden beşamel sosu evde yapmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 15:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde beşamel sos nasıl yapılır?

        Fırın makarnanın, sebze gratenlerin ve pek çok klasik yemeğin arkasındaki görünmez kahraman aslında beşamel sos. Ancak çoğu kişi için ya fazla koyu ya da fazla akışkan oluyor. Bunun nedeni ölçülerden çok süreç yönetimi. Isı kontrolü, karıştırma tekniği ve malzemelerin oda sıcaklığı bile sonuca etki ediyor. Doğru uygulandığında ise evde yapılan sos hem daha doğal hem de çok daha aromatik bir sonuç veriyor. İşte, evde beşamel sos yapmak isteyenlerin merak ettikleri.

        BEŞAMEL SOS NEDİR?

        Beşamel sos, klasik Fransız mutfağının temel ana soslarından biridir ve gastronomide mother sauce olarak kabul edilen beş temel sostan biri olarak bilinir. Yapısı itibarıyla süt bazlıdır ve un ile yağın birlikte kavrulmasıyla oluşan roux üzerine süt eklenerek hazırlanır. Bu nedenle aslında tek başına bir tariften çok bir teknik olarak değerlendirilir. Doğru kıvam ve doğru ısı yönetimiyle elde edilen beşamel, hem kendi başına bir lezzet katmanı oluşturur hem de pek çok yemeğin karakterini belirler. Makarna, lazanya, fırın sebzeler, karnabahar, patates gratin ve et yemeklerinde kullanılmasının nedeni sadece kremamsı dokusu değildir. Beşamel, yemeğin içindeki aromaları bağlayan ve sert tatları yuvarlayan bir dengeleyici görevi görür. Örneğin fırın yemeklerinde sadece üstünü kaplayan bir katman değil, iç malzemelerin birbirine entegre olmasını sağlayan yapıştırıcı bir yapı oluşturur. Bu yüzden doğru hazırlanmış bir beşamel sos, yemeğin önüne geçmez ama yemeği birkaç seviye yukarı taşır.

        REKLAM

        EVDE BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

        Evde beşamel sos yapımının temelinde üç aşama vardır ve en kritik nokta ısı kontrolüdür. İlk aşama yağ ve unun birlikte kavrulmasıdır. Tereyağı orta ateşte eritilir, ardından un eklenir ve kokusu çıkana kadar karıştırılır. Bu aşamada unun rengi değişmemeli, yalnızca çiğ kokusu kaybolmalıdır. Eğer un kahverengileşirse sosun aroması değişir ve klasik beşamelden uzaklaşılır. İkinci aşama süt ekleme sürecidir. Süt mutlaka kontrollü şekilde ve azar azar eklenmelidir. Bir anda dökülen süt topaklanmaya neden olur. Her eklemeden sonra tel çırpıcıyla hızlı karıştırma yapılması gerekir. Bu aşama aslında sosun kaderini belirler çünkü pürüzsüz dokuyu burada kazanır.

        Son aşama kıvam ayarlamadır. Sos kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha karıştırılarak pişirilir. Bu süre hem unun tamamen çözünmesini sağlar hem de sütün doğal tatlılığını ortaya çıkarır. Tuz ve tercihe göre muskat rendesi eklenerek aroması tamamlanır.

        REKLAM

        EVDE BEŞAMEL SOS TARİFİ

        Orta boy bir sos tenceresinde yaklaşık iki yemek kaşığı tereyağı eritilir. Üzerine iki yemek kaşığı un eklenir ve düşük orta ateşte sürekli karıştırılır. Unun kokusu kaybolduğunda yaklaşık iki buçuk su bardağı ılık süt azar azar eklenir. Her eklemeden sonra tel çırpıcı ile pürüzsüz hale getirilir.

        Süt tamamen eklendikten sonra sos hafif kaynamaya bırakılır. Bu aşamada koyulaşma başlar. Yaklaşık beş dakika boyunca karıştırarak pişirilir. Tuz ilavesi yapılır ve çok hafif muskat rendesi eklenir. Sos kaşığın arkasını ince bir tabaka halinde kaplayacak kıvama geldiğinde ocaktan alınır.

        Daha akışkan bir sos isteniyorsa süt eklenir, daha yoğun bir yapı gerekiyorsa birkaç dakika daha pişirilir. Fırın yemeklerinde kullanılacak beşamel genellikle biraz daha koyu hazırlanır çünkü fırında tekrar ısınırken incelir.

        EVDE BEŞAMEL SOS YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        REKLAM

        En sık yapılan hata yüksek ateş kullanmaktır. Yüksek ısı, unun yanmasına ve sütün kesilmesine yol açar. Beşamel sabır isteyen bir sostur ve acele edildiğinde hemen kendini belli eder.

        Sütün sıcaklığı da kritik bir detaydır. Soğuk süt kullanmak topaklanma riskini artırır. Oda sıcaklığında veya hafif ılık süt ideal sonuç verir. Ayrıca süt tek seferde değil, aşamalı eklenmelidir.

        Karıştırma ekipmanı da önemlidir. Kaşık yerine tel çırpıcı kullanılması pürüzsüzlüğü garanti eder. Eğer yine de topaklanma olursa sos süzgeçten geçirilerek kurtarılabilir.

        Tuz ve baharatlar erken eklenmemelidir. Tuz sütü erken yoğunlaştırır ve kıvam kontrolünü zorlaştırır. Bu nedenle pişirme sonunda eklemek daha doğru sonuç verir.

        EVDE BEŞAMEL SOS SAKLAMA KOŞULLARI

        Beşamel sos taze tüketildiğinde en iyi performansı verir ancak doğru saklama ile birkaç gün kullanılabilir. Sos oda sıcaklığına geldikten sonra hava almayacak şekilde kapatılmalıdır. Üst yüzeyine streç film temas edecek şekilde kapatmak kabuk oluşmasını önler.

        Buzdolabında iki üç gün saklanabilir. Tekrar kullanılacağı zaman doğrudan ısıtmak yerine küçük bir miktar süt eklenerek düşük ateşte karıştırarak açılması gerekir. Çünkü bekledikçe içindeki nişasta yapısı sertleşir ve kıvam koyulaşır.

        Dondurulması önerilmez. Çözündüğünde süt yapısı ayrışır ve sosun emilim dengesi bozulur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 23 Şubat 2026 (ABD Ne Olursa İran'ı Vurmaktan Vazgeçer?)

        ABD ve İran savaşı mı seçti? Trump merakta: İran neden diz çökmedi? Trump "Sınırlı saldırı" kararı mı verdi? 2. ABD uçak gemisi nereye ilerliyor? ABD ilk dalgada nereleri vuracak? ABD ne olursa İran'ı vurmaktan vazgeçer? İran'ın misilleme planı ne? ABD İran'da psikolojik harp mı başlattı? Dünya 24 s...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"