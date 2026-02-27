Canlı
        Evde Brezilya fönü nasıl yapılır? Evde Brezilya fönü yapmanın püf noktaları nelerdir?

        Evde Brezilya fönü nasıl yapılır? Evde Brezilya fönü yapmanın püf noktaları nelerdir?

        Brezilya fönü, saç tellerine keratin bazlı özel ürünlerin uygulanıp yüksek ısıyla sabitlenmesiyle yapılan, saçın kabarmasını azaltan ve daha düz, parlak bir görünüm kazandıran yarı kalıcı bir saç bakım işlemidir. Bu uygulamada ürün saça sürülür, belirli süre bekletilir ve ardından düzleştirici yardımıyla saç teline kilitlenir. Amaç saç yapısını geçici olarak yumuşatmak ve elektriklenmeyi kontrol altına almaktır. Brezilya fönü, özellikle dalgalı ve kabarmaya yatkın saçlarda taramayı kolaylaştırır, saçın daha bakımlı görünmesini sağlar ve doğru bakım yapıldığında haftalar boyunca etkisini korur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 11:22
        Evde Brezilya fönü nasıl yapılır?

        Brezilya fönü işlemi, saç yapısı zayıf olan herkes için uygun değildir. Aşırı açıcı görmüş, lastik gibi esneyen, koparak uzayan ya da ileri derecede kurumuş saçlarda bu uygulama yapılmamalıdır. Saç derisinde yara, egzama veya hassasiyet bulunan kişilerde de işlem ertelenmelidir. Hamileliğin özellikle ilk döneminde, içeriklere karşı hassasiyet oluşabileceği için önerilmez. Son dönemde yoğun keratin, düzleştirme ya da kimyasal işlem yaptırmış saçlarda da Brezilya fönü risk taşır. Ayrıca çok ince telli ve aktif dökülme yaşayan kişilerde saç daha fazla yıpranabileceği için dikkatli değerlendirme gerekir. Uygun olmayan saç tipinde yapılan Brezilya fönü, beklenen düzlüğü sağlamadığı gibi saç sağlığını da olumsuz etkileyebilir.

        EVDE BREZİLYA FÖNÜ

        Evde Brezilya fönü yapmak sabır, doğru ürün seçimi ve dikkatli uygulama gerektirir. Bu işlem saç telinin yapısını geçici olarak düzleştirmeye ve kabarmayı azaltmaya yönelik kimyasal bir bakımdır. Başlamadan önce saçın yıpranma seviyesi değerlendirilmelidir. Açıcı görmüş, elastikiyetini kaybetmiş ya da koparak uzayan saçlarda evde uygulama önerilmez. Saç sağlıklıysa ev ortamında da pürüzsüz sonuç elde edilebilir.

        İlk aşamada saç arındırıcı şampuan ile iki kez yıkanır. Bu şampuan saç telini açar ve bakım ürününün içeriğini daha iyi kabul etmesini sağlar. Yıkama sonrası saç kremi kullanılmaz. Saç havluyla nemi alınacak kadar kurulanır ve ardından fön makinesiyle tamamen kurutulur. Nemli saçta ürün eşit dağılmaz.

        Saç dört ana bölüme ayrılır ve klipslerle sabitlenir. Ense kısmından başlanır. Keratin içerikli Brezilya fönü ürünü ince tutamlar hâlinde saça sürülür. Dipten yaklaşık bir santimetre boşluk bırakılır. Ürün her tele eşit yayılmalıdır. Fazla ürün saçta ağırlaşma yaratır. Tüm saç kaplandıktan sonra geniş dişli tarakla dağıtım yapılır. Ardından ürünün talimatına göre bekleme süresi başlatılır. Bu süre genelde yirmi ile kırk dakika arasındadır.

        Bekleme tamamlandığında saç tekrar kurutulur. Bu aşamada saç tamamen kuru olmalıdır. Sonrasında düzleştirici ile ince tutamlar alınarak her bölgeden birkaç kez geçilir. Isı seviyesi saç yapısına göre ayarlanmalıdır. İnce telli saçta daha düşük derece, kalın telli saçta biraz daha yüksek derece tercih edilir. Düzleştirici her tutamda yavaş ilerletilmelidir. Bu adım ürünün saç teline kilitlenmesini sağlar.

        Tüm saç düzleştirildikten sonra bazı ürünlerde saç hemen yıkanır, bazılarında ise birkaç saat ya da bir gün bekleme gerekebilir. Kullanılan ürünün talimatı mutlaka dikkate alınmalıdır. Yıkama yapılacaksa sülfatsız şampuan tercih edilir ve ardından nem veren saç kremi uygulanır.

        İlk birkaç gün saç tokayla sıkıca toplanmamalı, kulak arkasına atılmamalı ve lastik izi oluşturacak şekillendirmelerden uzak durulmalıdır. Bu süre boyunca saçın düz formu oturur. Islak saçla uyumak dalga oluşmasına yol açabilir.

        Evde Brezilya fönü sonrası bakım sürecin önemli parçasıdır. Sülfatsız şampuan kullanımı kalıcılığı uzatır. Haftada bir nem maskesi saç telini destekler. Yüksek ısıyla şekillendirme sık yapılmamalıdır. Duş sonrası saç kremi alışkanlığı kazanmak parlak görünümü korur.

        BREZİLYA FÖNÜ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        Brezilya fönü uygulamasında kalıcılık ve saç sağlığı, doğru hazırlık ve kontrollü işlem adımlarıyla doğrudan ilişkilidir. Ürün seçimi, saçın durumu ve uygulama sırası göz ardı edildiğinde saçta ağırlaşma, dalga geri dönüşü ya da kuruluk görülebilir. Evde ya da profesyonel ortamda yapılan her Brezilya fönünde amaç, saç telini yormadan pürüzsüz ve dengeli bir görünüm elde etmektir.

        • İşlem öncesi saçın yıpranma durumu mutlaka değerlendirilmelidir.
        • Açıcıyla zarar görmüş saçlarda uygulama yapılmamalıdır.
        • Saç arındırıcı şampuanla iki kez yıkanmalıdır.
        • Yıkama sonrası saç kremi kullanılmamalıdır.
        • Ürün sürmeden önce saç tamamen kurutulmalıdır.
        • Saç dört ana bölüme ayrılmalıdır.
        • Uygulamaya ense kısmından başlanmalıdır.
        • Ürün dipten en az bir santimetre boşluk bırakılarak sürülmelidir.
        • Fazla ürün kullanılmamalıdır.
        • Karışım saç tellerine eşit yayılmalıdır.
        • Geniş dişli tarakla dağıtım yapılmalıdır.
        • Bekleme süresi ürün talimatına göre ayarlanmalıdır.
        • Bekleme sonrası saç yeniden tamamen kurutulmalıdır.
        • Düzleştirici ile ince tutamlar alınmalıdır.
        • Her tutamdan birkaç kez yavaş geçilmelidir.
        • Isı seviyesi saç kalınlığına göre belirlenmelidir.
        • Tüm saç eşit şekilde düzleştirilmelidir.
        • Ürün talimatına göre yıkama zamanı beklenmelidir.
        • İlk gün saç tokayla sıkıca toplanmamalıdır.
        • Kulak arkasına atılarak iz oluşturulmamalıdır.
        • Islak saçla uyunmamalıdır.
        • Sülfatsız şampuan tercih edilmelidir.
        • Duş sonrası saç kremi mutlaka kullanılmalıdır.
        • Haftada bir nem maskesi uygulanmalıdır.
        • Yüksek ısıyla şekillendirme sınırlandırılmalıdır.
        • Saç düzenli nem desteğiyle korunmalıdır.
        • Uygulamalar arasında saça dinlenme süresi verilmelidir.

        Brezilya fönü sonrası bakım, işlemin kalıcılığını uzatmak ve saç sağlığını korumak açısından önem taşır. İlk birkaç gün saç sıkı şekilde toplanmamalı, toka izi oluşturacak modellerden kaçınılmalı ve saç ıslakken uyunmamalıdır. Yıkama aşamasında sülfatsız şampuan tercih edilmeli, her duş sonrası nem veren saç kremi uygulanmalıdır. Haftada bir yoğun nem maskesi kullanmak saç telinin kurumasını önler ve parlak görünümü destekler. Yüksek ısıyla sık şekillendirme yapılmamalı, gerekirse ısı koruyucu ürün kullanılmalıdır. Deniz ve havuz sonrası saç mutlaka durulanmalı ve nem desteği sağlanmalıdır. Düzenli ve doğru bakım yapıldığında Brezilya fönü daha uzun süre formunu korur ve saç telleri daha sağlıklı görünür.

