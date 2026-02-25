Evde cağ kebabı nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı cağ kebabı tarifi

Evde yapılan cağ kebabında lezzeti belirleyen yalnızca pişirme değil, hazırlık aşaması. Baharat dengesi, kesim yönü ve ateş mesafesi sonucu doğrudan değiştiriyor. Tavada mı fırında mı daha iyi sonuç verir sorusu ise sıkça araştırılıyor. Sizler için hazırlanan yazımızda merak edilen tüm detayları derledik.

EVDE CAĞ KEBABI NASIL YAPILIR?

Anadolu mutfağının en karakteristik lezzetlerinden biri olan cağ kebabı, geleneksel olarak odun ateşinde, yatay şişte ve ağır ağır pişirilir. Ancak bu, evde yapılamayacağı anlamına gelmez. Doğru et seçimi, doğru marine süresi ve kontrollü pişirme tekniği ile ev ortamında da oldukça başarılı bir sonuç elde etmek mümkün.

Evde cağ kebabı yapımında temel mesele, lezzetin kaynağını doğru kurmaktır. Bu lezzet; etin yağıyla dengesi, marine süresi ve ısının sabırlı kullanımıyla ortaya çıkar. Öncelikle tercih edilmesi gereken et kuzunun sırt ya da but kısmıdır. Etin ne çok yağlı ne de tamamen yağsız olması gerekir.

Marine aşamasında yoğurt, soğan suyu, az miktarda süt ve tuz temel bileşenlerdir. Karabiber tercih edilebilir ancak baharatın baskın olmaması önemlidir. Çünkü cağ kebabının karakteri baharatta değil, etin kendi aromasındadır. Ev ortamında yatay şiş olmadığı için alternatif yöntemler devreye girer. Geniş bir döküm tava ya da fırın ızgara fonksiyonu en iyi sonucu verir. Etler üst üste hafif bastırılarak metal şişe geçirilip fırında ızgara ayarında pişirilebilir ya da tavada yüksek ısıda mühürlenip ardından kontrollü şekilde çevrilerek pişirilebilir. EVDE CAĞ KEBABI TARİFİ Malzemeler 1,5 kilogram kuzu sırt ya da but

2 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğan

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber Yapılışı İlk adım etin hazırlanmasıdır. Etleri ince ve geniş dilimler halinde kesin. Eğer sinirli kısımlar varsa ayıklayın. Soğanları rendeleyip suyunu sıkın ve sadece suyunu kullanın. Yoğurt, süt, tuz ve karabiber ile karıştırarak marinasyon sosunu hazırlayın. Etleri bu karışıma tamamen bulayın ve hava almayan bir kapta en az bir gece dinlendirin. Dinlenen etleri metal şişe yatay biçimde geçirin. Eğer uzun şiş yoksa kalın tahta şişler de kullanılabilir ancak fırında pişirilecekse metal tercih edilmelidir. Fırını 220 derece ızgara moduna alın. Şişi fırının orta rafına yerleştirip altına yağ akması için tepsi koyun. Yaklaşık 25–30 dakika içinde dış yüzey kızarmaya başlayacaktır. Kızaran yüzeyi bıçakla ince dilimler halinde keserek servis tabağına alın. Kalan kısmı tekrar fırına koyup aynı işlemi tekrarlayın.

Tavada yapılacaksa döküm tavayı iyice ısıtın. Etleri üst üste koyarak bastırın ve yüksek ateşte çevirerek pişirin. Pişen yüzeyi ince ince kesip tekrar tavaya alın. Servis ederken lavaş ekmeğini hafif ısıtın. İnce doğranmış maydanoz, sumaklı soğan ve közlenmiş biber ile tabağı tamamlayabilirsiniz. EVDE CAĞ KEBABI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Evde cağ kebabı yaparken yapılan en yaygın hata, eti fazla pişirmek ya da marine süresini kısaltmaktır. Bu iki unsur doğrudan lezzeti etkiler. Etin içi sulu kalmalı, lifleri sertleşmemelidir. Bunun için yüksek ısı kısa süre prensibi uygulanmalı, sürekli kontrol edilmelidir. Bir diğer önemli nokta et kalınlığıdır. Çok kalın kesilmiş et içten pişmez, çok ince kesilmiş et ise kurur. Dengeli bir kalınlık şarttır. Ayrıca marine sırasında tuz miktarını abartmamak gerekir. Fazla tuz eti sertleştirir. Fırında yapılacaksa üst rezistansın aktif olması önemlidir. Ama etin yanmaması için şiş ile rezistans arasındaki mesafe kontrol edilmelidir. Tavada yapılacaksa döküm tava tercih edilmelidir; ince tabanlı tavalar yüksek ısıyı stabil tutamaz.