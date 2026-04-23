Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evde çıkan yangında can verdi! | Son dakika haberleri

        Evde çıkan yangında can verdi!

        Bursa'da 2 katlı bir evin üst katında çıkan yangında facia yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda 30 yaşındaki Onur Özlem hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 13:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangında Onur Özlem (30) hayatını kaybetti, babaannesi Ünzile Özlem dumandan etkilendi.

        DHA'nın haberine göre Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'taki 2 katlı evin ikinci katında, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde torunuyla birlikte yaşayan Ünzile Özlem çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Özlem, ambulansla kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Alevlerin binayı sarmasıyla Onur Özlem'e ulaşılamadı. Yangını 1 saatte söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptıkları kontrolde Onur Özlem'in cansız bedenine ulaştı. Özlem’in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Ferdi Atuner'e veda
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
