Evde çilek jölesi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı çilek jölesi tarifi

Çilek jölesinin kökeni belirli tek bir ülkeye dayandırılamaz, fakat jöle yapım geleneği Avrupa mutfağında gelişmiştir. Meyve suyu ya da pürenin jelatinle kıvamlandırılması yöntemi 17. ve 18. yüzyıllarda Fransa ve İngiltere’de yaygınlaşmıştır. O dönemde jöleler genelde et suyu bazlı hazırlanırken zamanla meyveli versiyonlar ortaya çıkmıştır. Çilekli jöle ise çileğin Avrupa’da yaygın yetiştirilmeye başlamasıyla birlikte tatlı tariflerinde yer bulmuştur. 19. yüzyılda jelatin üretiminin kolaylaşmasıyla jöle daha erişilebilir hale gelmiş ve farklı ülkelerde ev mutfaklarına girmiştir. Günümüzde çilek jölesi pek çok ülkede yapılan ve yerel damak tadına göre uyarlanan bir tatlıdır. Peki, evde çilek jölesi nasıl yapılır?

EVDE ÇİLEK JÖLESİ TARİFİ

Çilek jölesinin kalori değeri kullanılan şeker miktarına ve jelatin ya da nişasta oranına göre değişir. Evde hazırlanan sade bir çilek jölesinde 100 gram ortalama 60–80 kalori civarındadır. Bir kase çilek jölesi (yaklaşık 150 gram) ise ortalama 90–120 kalori içerir. Enerjinin büyük bölümü çilekten gelen doğal şeker ile eklenen toz şekerden sağlanır. Ev yapımı tariflerde şeker azaltıldığında kalori değeri düşer. Krema ya da ekstra sos eklenmediği sürece hafif tatlılar arasında yer alır ve küçük porsiyonlarla tüketildiğinde günlük kalori dengesini fazla zorlamaz.

Malzemeler 400 gram taze çilek

2 su bardağı içme suyu

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)

1 paket jelatin (yaklaşık 10 gram)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Evde çilek jölesi hazırlarken doğal tat elde etmek için önce çileklerin sapları temizlenir ve bol suyla yıkanır. Çilekler küçük parçalara ayrılır ve tencereye alınır. Üzerine bir buçuk su bardağı su eklenir ve orta ateşte yumuşayana kadar pişirilir. Çilekler suyunu salıp tamamen yumuşadığında karışım blenderdan geçirilir ya da çatal yardımıyla ezilir. Ayrı bir kapta nişasta yarım bardak soğuk suyla açılır. Püre haline gelen çilekler tekrar ocağa alınır, şeker ilave edilir ve karıştırılır. Ardından açılmış nişasta yavaş yavaş eklenir ve sürekli karıştırılarak kıvam alması sağlanır. Bu aşamada topak oluşmaması için karıştırma bırakılmamalıdır. Karışım kaynama noktasına yaklaştığında ocak kapatılır. Jelatin küçük bir kapta birkaç kaşık sıcak suyla eritilir ve sıcak jöle karışımına eklenir. Limon suyu ilave edilip son kez karıştırılır. Hazırlanan karışım kalıplara ya da cam kaselere dökülür. Oda sıcaklığında biraz ılıdıktan sonra buzdolabına alınır ve en az üç dört saat dinlendirilir. Bu süre sonunda jöle tamamen toparlanır ve kalıptan rahatça çıkarılır. Evde hazırlanan çilek jölesi sade şekilde servis edilebilir ya da üzerine taze çilek dilimleri eklenebilir. Doğru kıvam ayarı yapıldığında ne fazla sert ne de sulu kalan, aroması belirgin ve ferahlatıcı bir tatlı elde edilir. Ev ortamında katkı maddesi olmadan hazırlanan bu jöle yaz günlerinde hafif bir tatlı alternatifi sunar.

Çilek jölesi hem tek başına tüketilen hafif bir tatlı olarak hem de pek çok tarifte tamamlayıcı unsur şeklinde kullanılır. En yaygın kullanım alanı kase ya da kalıpta soğuk tatlı sunumudur; üzerine taze meyve eklenerek servis edildiğinde ferah bir tabak oluşur. Pasta ve cheesecake tabanlarında üst katman olarak tercih edilir, bu sayede tatlıya parlak görünüm ve meyvemsi aroma kazandırır. Kup tatlılarında bisküvi kırıntısı, krema ve meyveyle katmanlı biçimde hazırlanabilir. Ev yapımı dondurmaların üzerine sos niyetine dökülebilir. Yoğurtlu tatlılarda renk ve tat vermek amacıyla karıştırılır. Muffin ya da küçük keklerin ortasına dolgu olarak eklenebilir. Çocuklar için hazırlanan meyveli kaselerde eğlenceli sunum sağlar. Bazı ev tariflerinde pankek ve waffle üzerinde meyveli sos alternatifi şeklinde kullanılır. Bardak tatlılarında sütlü karışımlarla birlikte değerlendirildiğinde daha dengeli bir lezzet ortaya çıkar. Hafif yapısı sayesinde yaz aylarında soğuk tatlı tabaklarında sık yer bulur ve doğru eşlikçilerle hem görsel hem lezzet açısından sofraya canlılık katar.