Çoğu kadın elma gibi dolgun yanakları olmasını istemektedir. Dolgun yanaklar hem kişinin genç görünmesini hem de dikkat çekmesini sağlamaktadır. Yanakların dolgun görünmesi yağ toplanması anlamına gelmemektedir. Aksine cildin daha genç ve sağlıklı olması demektir.

Yanaklarınızı doğal yollarla dolgunlaştırmak için uygulayacağınız yöntemler