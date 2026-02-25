Canlı
        Evde dondurma nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı dondurma tarifi

        Evde dondurma nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı dondurma tarifi

        Yaz sıcağında akla ilk gelen tatlılardan biri dondurma ama dışarıdan almak yerine evde yapmak sandığınızdan çok daha basit. Üstelik içinde ne olduğunu bildiğiniz, katkısız ve tamamen damak tadınıza göre şekillenen bir sonuç elde ediyorsunuz. Süt mü daha iyi sonuç verir, yoğurtla olur mu, kristalleşmeden nasıl saklanır gibi soruların cevabı aslında birkaç küçük püf noktada gizli. İşte, evde dondurma yapmak isteyenler için merak edilen soruların yanıtları.

        Giriş: 25.02.2026 - 15:45
        Evde dondurma nasıl yapılır?

        Dondurma makinesi olmadan da pürüzsüz bir kıvam yakalanabilir mi? Şeker oranı ne kadar olmalı, meyve ne zaman eklenmeli, dondurucu süresi lezzeti etkiler mi? Evde dondurma denemek isteyenlerin en çok takıldığı noktalar bunlar oluyor. Doğru teknikle hazırlanan basit bir karışımın birkaç saat içinde gerçek bir tatlıya dönüşmesi mümkün. Sizler için hazırladığımız yazımızda merak edilen tüm detayları görebilirsiniz.

        EVDE DONDURMA NASIL YAPILIR?

        Evde dondurma yapmak aslında tariften çok bir denge meselesidir. Endüstriyel dondurmalar stabilizatörler, hava basma teknikleri ve düşük sıcaklıkta hızlı dondurma sayesinde pürüzsüz olur. Evde ise bu üç faktörün yerine doğru yağ oranı, doğru şeker dengesi ve doğru soğutma yöntemi geçer. Bu üçlü kurulmadığında sonuç genellikle buzlu, kristalli ve sert bir kütle olur.

        REKLAM

        İyi bir ev dondurmasının temelinde süt proteini ile yağın oluşturduğu mikro yapı yer alır. Yağ oranı düşükse dondurma buzlanır, çok yüksekse ağızda kaplayıcı olur. Bu yüzden en doğru kombinasyon süt ve kremanın birlikte kullanılmasıdır. Şeker ise sadece tat vermez; donma noktasını düşürerek dondurmanın taş gibi sertleşmesini engeller.

        Ev dondurmasının püf noktası karışımı önce pişirmek, sonra çok hızlı soğutmak ve ardından kontrollü şekilde dondurmaktır. Yani dondurma aslında pişmiş bir kremadır. Dondurucu yalnızca son aşamadır.

        Bir diğer kritik konu havadır. Profesyonel dondurmalar hacminin yaklaşık üçte birini hava oluşturur. Evde makine yoksa bu etkiyi belirli aralıklarla karıştırarak taklit ederiz. Karıştırma işlemi buz kristallerini kırar ve dokuyu kremsi hale getirir. Atlanan en önemli adım da budur.

        EVE KOLAY DONDURMA TARİFİ

        Bu tarif temel sütlü dondurma bazıdır. Üzerine kakao, meyve püresi, fındık ezmesi veya kahve eklenerek çeşitlendirilebilir.

        Malzemeler

        • 500 ml tam yağlı süt
        • 250 ml krema
        • 4 adet yumurta sarısı
        • 120 gram toz şeker
        • 1 tutam tuz
        • isteğe bağlı aroma: vanilya, kakao veya meyve püresi

        Yapılışı

        • Süt ve kremayı kalın tabanlı bir tencereye alın ve orta ateşte buhar çıkana kadar ısıtın. Kaynatmayın. Kenarda bekletin.
        • Ayrı bir kapta yumurta sarıları ile şekeri açık sarı ve yoğun bir kıvam alana kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpın. Bu aşama dondurmanın ipeksi dokusunu belirler.
        • Isınmış süt karışımını ince bir akışla yumurtalara ekleyin ve sürekli karıştırın. Amaç yumurtayı pişirmek değil ısıya alıştırmaktır.
        • Tüm karışımı tekrar tencereye alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaştırın. Karışım kaşığın arkasını kapladığında hazırdır. Kaynatmayın, aksi halde kesilir.
        • Ocaktan aldıktan sonra içine tuz ve aromayı ekleyin.
        • Tencereyi buz dolu bir kaba oturtarak karışımı hızlıca soğutun. Bu adım buz kristallerini küçültür ve profesyonel doku sağlar.
        • Karışımı kapalı bir kaba alıp en az 4 saat buzdolabında dinlendirin. Dinlendirme protein yapısını stabilize eder.
        • Dondurucuya koyun. İlk 2 saat boyunca her 25-30 dakikada bir çıkarıp güçlü şekilde karıştırın. Kenarlardan donan kısmı merkeze alın.
        • Ardından karıştırma aralığını uzatın. Toplamda 5-6 kez karıştırmak yeterlidir.
        • Son kıvam için en az 6 saat dondurucuda bekletin. Servisten 5 dakika önce çıkarın.

        EVDE DONDURMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        • Ev dondurmasının başarısız olmasının en yaygın nedeni tarif hatası değil süreç hatasıdır. Küçük görünen adımlar sonucu tamamen değiştirir.
        • İlk hata sütü kaynatmaktır. Kaynayan süt proteini sıkılaştırır ve ağızda kumlu bir yapı oluşturur. Dondurma kaynamaz, yalnızca koyulaşır.
        • İkinci hata karışımı sıcak halde dondurucuya koymaktır. Bu durumda büyük buz kristalleri oluşur. Dondurma sertleşir ve keserken kırılır. Her zaman önce hızlı soğutma yapılmalıdır.
        • Şeker miktarını azaltmak sanılanın aksine sağlıklı sonuç vermez. Az şeker daha sert ve buzlu dondurma demektir. Daha hafif bir ürün isteniyorsa şeker azaltılmaz, porsiyon küçültülür.
        • Yağ oranı en kritik dengedir. Yalnızca süt kullanmak buzlu, yalnızca krema kullanmak ağır sonuç verir. İkisi birlikte kullanılmalıdır.
        • Karıştırma aşaması atlanmamalıdır. Ev tipi dondurmada makinenin görevi insan koludur. İlk iki saat karıştırılmazsa sonradan düzeltilemez.
        • Aroma ekleme zamanı da önemlidir. Meyve püreleri mutlaka soğumuş karışıma eklenmelidir. Sıcakken eklenen meyve tat kaybeder ve dondurma süt kesilmiş gibi görünebilir.
        • Son olarak saklama kabı geniş ve sığ olmalıdır. Derin kaplar merkezde yumuşak kenarda sert yapı oluşturur. Yüzeyi streçle temas ettirmek buzlanmayı azaltır.
