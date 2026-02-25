Evde dondurma nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı dondurma tarifi

Dondurma makinesi olmadan da pürüzsüz bir kıvam yakalanabilir mi? Şeker oranı ne kadar olmalı, meyve ne zaman eklenmeli, dondurucu süresi lezzeti etkiler mi? Evde dondurma denemek isteyenlerin en çok takıldığı noktalar bunlar oluyor. Doğru teknikle hazırlanan basit bir karışımın birkaç saat içinde gerçek bir tatlıya dönüşmesi mümkün. Sizler için hazırladığımız yazımızda merak edilen tüm detayları görebilirsiniz.

EVDE DONDURMA NASIL YAPILIR?

Evde dondurma yapmak aslında tariften çok bir denge meselesidir. Endüstriyel dondurmalar stabilizatörler, hava basma teknikleri ve düşük sıcaklıkta hızlı dondurma sayesinde pürüzsüz olur. Evde ise bu üç faktörün yerine doğru yağ oranı, doğru şeker dengesi ve doğru soğutma yöntemi geçer. Bu üçlü kurulmadığında sonuç genellikle buzlu, kristalli ve sert bir kütle olur.

İyi bir ev dondurmasının temelinde süt proteini ile yağın oluşturduğu mikro yapı yer alır. Yağ oranı düşükse dondurma buzlanır, çok yüksekse ağızda kaplayıcı olur. Bu yüzden en doğru kombinasyon süt ve kremanın birlikte kullanılmasıdır. Şeker ise sadece tat vermez; donma noktasını düşürerek dondurmanın taş gibi sertleşmesini engeller.