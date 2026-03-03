Evde ekmek arası tavuk döner nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı ekmek arası tavuk döner tarifi

Günümüzde ekmek arası, dürüm ya da tabak servisleriyle sunulan tavuk döner, Türkiye’den çıkan sokak lezzetlerinden biri kabul edilir ve birçok ülkede Türk mutfağıyla özdeşleşmiş durumdadır. Zamanla farklı soslar ve garnitürlerle çeşitlendirilse de temel hazırlama tekniği aynı kalmıştır. Peki, evde ekmek arası tavuk döner nasıl yapılır?

EVDE EKMEK ARASI TAVUK DÖNER TARİFİ

Tavuk döner, marine edilmiş tavuk etinin katmanlar halinde dizilerek dikey şişte pişirilmesiyle hazırlanan, ince dilimler halinde kesilip ekmek arası, dürüm ya da tabak şeklinde sunulan sıcak bir yemektir. Hazırlık sürecinde tavuk göğsü ya da but fileto şeritler halinde doğranır, yoğurt, yağ ve baharatlarla kısa süre dinlendirilir, ardından yüksek ısıda döner ocağında ya da ev ortamında tavada pişirilir. Pişme sırasında dış yüzey kızarırken iç kısmı yumuşak kalır.

Malzemeler

Tavuk döner için

600 gram tavuk göğsü ya da but fileto

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kekik

1 diş sarımsak rendesi

Ekmek arası hazırlamak için

2 adet sandviç ekmeği ya da lavaş

1 domates

1 küçük soğan

Birkaç yaprak marul

İsteğe bağlı turşu

Arzu edilirse ketçap ya da mayonez

Evde ekmek arası tavuk döner yapmak, doğru marine ve kısa sürede yüksek ateşte pişirme yöntemiyle oldukça başarılı sonuç verir. İlk adım tavukların hazırlanmasıdır. Tavuk göğsü ya da but fileto mümkün olduğunca ince şeritler halinde kesilir. İnce kesim pişme süresini kısaltır ve iç dokunun yumuşak kalmasını sağlar. Doğranan tavuklar geniş bir kaba alınır. Üzerine yoğurt, sıvı yağ, domates salçası, tuz, toz kırmızı biber, karabiber, kekik ve rendelenmiş sarımsak eklenir. El yardımıyla tüm parçalar sosla kaplanana kadar karıştırılır. Kabın üzeri kapatılır ve buzdolabında en az bir saat dinlendirilir. Zaman varsa iki üç saat bekletmek aromanın ete daha iyi işlemesini sağlar.

Pişirme aşamasında geniş tabanlı bir tava yüksek ateşte iyice ısıtılır. Tavaya ekstra yağ eklemeye gerek yoktur çünkü marinanın içinde yeterli miktarda yağ bulunur. Tavuklar tavaya tek seferde doldurulmaz. Parça parça eklenir. Bu yöntem suyunu salmadan kızarmasını sağlar. Tavuklar tavaya girdikten sonra ilk birkaç dakika karıştırılmaz. Alt yüzey renk alınca spatula yardımıyla çevrilir. Tüm parçalar altın tonuna ulaştığında ateş kısılır ve iki üç dakika daha çevrilerek pişirilir. Toplam süre genelde 8–10 dakikayı geçmez. Uzun süre ateşte kalan tavuk sertleşir. Bu sırada ekmekler hazırlanır. Sandviç ekmeği kullanılacaksa ortadan kesilir, lavaş tercih edilecekse hafif ısıtılır. Marul iri doğranır, domates dilimlenir, soğan ince piyazlık kesilir. İstenirse soğan hafif tuzla ovulabilir. Pişen tavuklar sıcak halde ekmeğin içine yerleştirilir. Üzerine marul, domates, soğan ve turşu eklenir. Sos kullanılacaksa en son sürülür. Evde yapılan tavuk dönerde en önemli nokta tavayı yeterince ısıtmaktır. Soğuk tavada başlayan pişirme tavuğun suyunu bırakmasına yol açar. Marine süresi kısa tutulursa tat yüzeyde kalır. Dinlendirilmiş tavuk daha aromalı olur. Ekmek arası servis edilirken tavuk sıcak olmalıdır. Bekledikçe iç dokusu sıkılaşır.

KOLAY EKMEK ARASI TAVUK DÖNER PÜF NOKTALARI Kolay ekmek arası tavuk döner hazırlarken lezzeti belirleyen temel noktalar tavuğun doğru kesilmesi, kısa süreli marine, yüksek ısıda hızlı pişirme ve servis zamanlamasıdır. Tavuk göğsü ya da but fileto mümkün olduğunca ince şeritler halinde doğranmalıdır; kalın parçalar geç pişer, ince kesim ise iç dokunun yumuşak kalmasını sağlar. Marine karışımı sade tutulmalıdır. Yoğurt, az miktarda yağ, salça ve birkaç temel baharat yeterlidir. Uzun süre bekletmeye gerek yoktur, bir saat dinlendirmek aromanın ete işlemesi adına yeterli olur. Daha fazla bekletilen tavuk lif yapısını kaybedebilir. Pişirme aşamasında tava mutlaka önceden iyice ısıtılmalıdır. Soğuk tavaya atılan tavuk suyunu bırakır ve kızarma yerine haşlanma olur. Tavaya tüm tavukları aynı anda koymak yerine parça parça eklemek gerekir. Bu yöntem yüzeyin hızlı renk almasına yardımcı olur. Tavuklar tavaya girdikten sonra ilk dakikalarda karıştırılmamalıdır; alt yüzey mühürlenince çevrilmelidir. Toplam pişirme süresi kısa tutulmalıdır. Uzun süre ateşte kalan tavuk sertleşir. Tuz pişmeye yakın eklenmelidir, başta atılan tuz etin suyunu dışarı çeker. Ekmek kısmı da önem taşır.